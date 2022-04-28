Лев Лещенко заявил, что Алле Пугачевой нравятся скандалы

Певица Алла Пугачева с мужем оказались в центре скандала. Лев Лещенко знаком с Аллой Пугачевой более 50 лет. Певец рассказал, как относится к Примадонне и объяснил, почему коллега все время оказывается в центре скандалов. Лещенко вспомнил первые встречи с Пугачевой и пользуясь случаем восхитился ее трудоспособностью и талантом. «Аллу я впервые услышал на конкурсе. А потом году в 72-м или 73- м Слава Добрынин написал песню «Я вас люблю» и сказал: «Хочу, чтобы ты именно с Пугачевой ее записал». В тот момент я уже исполнил песни «Не плачь, девчонка» и «За того парня» (за которую на международном конкурсе в Сопоте получил первую премию). А у Аллы тогда еще все было впереди. И когда она в 1975 году с «Арлекино» поехала на конкурс «Золотой Орфей», который выиграла, я там уже был почетным гостем и пел сольный концерт...Лев Лещенко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Алла очень разнообразная, она не повторяет себя ни в жизни, ни в творчестве. Причем в жизни она спокойная, тихая, закрытая — интроверт. А на эстраде, наоборот, вся нараспашку, открыта слушателям. Она потрясающая актриса, умная и мудрая женщина. И с годами вообще стала очень основательной и глубокомысленной»,— рассказал Лев Валерианович. Хоть 80-летний музыкант относится к Алле Борисовне положительно, он не скрывает, что Примадонна «любительница» интриг и конфликтных ситуаций. Не секрет — у Пугачевой всегда были злопыхатели и завистники, мимо которых она не приходила мимо. «Обо мне никаких слухов не ходило. Может, оттого, что я сам никогда их не распространял — мне это претит. Всегда считал, что у публичного человека на виду должна быть профессиональная жизнь, а не личная. Когда ты все сам выложил, то это уже вроде и неинтересно. Я интуитивно чувствовал, что закрытость подогревает интерес к артисту. А вот Пугачева чувствовала иначе, ей были интересны скандалы, и она великолепно умела этим пользоваться...» — поделился Лещенко.