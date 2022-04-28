Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Макс Барских в очередной раз оскорбил Россиян

Макс Барских в очередной раз оскорбил Россиян
Певец Макс Барских считает, что русские его ненавидят. Артист продолжает сталкиваться с хейтом в свой адрес в соцсетях и считает, что российские пользователи заваливают его гневными комментариями. Макс Барских признается, что привык к негативу и попросил недоброжелателей не стараться с хейтом в его адрес. Певцу не составляет сложности блокировать тех, кто не согласен с его мнением. «Своими комментариями показываете, насколько вы тупоголовые», — обратился 32-летний исполнитель к российским пользователям, считая, что именно они оставляют грязь на его странице. К слову, еще недавно артист, заявлял, что не намерен больше давать концертов в нашей стране. Более того, он отказался возвращать поклонникам деньги за билеты на отмененные выступления в России.
Макс Барских - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» А ведь еще недавно Макс Барских мечтал жить в Америке и строить карьеру там. Но теперь его мнение по поводу эмиграции поменялось. «Раньше не чувствовал себя патриотом, ведь был скорее человеком мира: жил несколько месяцев в году в Штатах, мне это нравилось. Я вообще не раз думал даже переехать туда. Но я рад, что этого не произошло. Находясь за границей, я не почувствовал бы такого единства Украины и украинцев. А сейчас я горжусь тем, что я украинец», — разоткровенничался он. В связи с последними событиями у Макса поменялось мировоззрение. Возможно, в будущем Барских сменит направление в профессии. «У меня действительно произошел слом. Он начался еще перед ковидом, потому что было очень много концертов, и я думал, как изменить жизнь, как больше быть в одном месте, не бежать за успехом. Ну а сейчас вообще ничего не планирую. Если честно, я каждый раз чаще думаю о другом деле — возможно, это было связано с кино, или с другим творчеством. Но я точно хочу рассказывать мировые истории — об Украине особенно», — признался певец в интервью Vogue.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Фильм про Xbox получил престижную премию Webby People’s Voice Award
Фильм про Xbox получил престижную премию Webby People’s Voice Award
FIFA 22 вскоре станет доступна в Game Pass Ultimate и EA Play
FIFA 22 вскоре станет доступна в Game Pass Ultimate и EA Play
Надежда Бабкина высказалась за единение народов
Надежда Бабкина высказалась за единение народов
Макс Барских в очередной раз оскорбил Россиян
Макс Барских в очередной раз оскорбил Россиян
Гадание по картинке на май 2022 года
Гадание по картинке на май 2022 года
Рамзан Кадыров биография: личная жизнь, семья, дети, год рождения (фото)
Рамзан Кадыров биография: личная жизнь, семья, дети, год рождения
Светлана Лобода после эмиграции может выступить в России
Светлана Лобода после эмиграции может выступить в России
Лев Лещенко заявил, что Алле Пугачевой нравятся скандалы
Лев Лещенко заявил, что Алле Пугачевой нравятся скандалы
Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 28 апреля — 1 мая
Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 28 апреля
Слух: В разработке у Xbox может находиться Crackdown 4
Слух: В разработке у Xbox может находиться Crackdown 4
5 советов, как заинтересовать аудиторию на высступлении
5 советов, как заинтересовать аудиторию на высступлении
Мария Горбань ссорится с мужем из-за детей
Мария Горбань ссорится с мужем из-за детей

Топ на сегодня

Преимущества зеркального панно и места для его размещения
Преимущества зеркального панно и места для его размещения
Биография Татьяны Арнтгольц: личная жизнь актрисы, национальность, семья, муж, дети, новости (фото)
Биография Татьяны Арнтгольц: личная жизнь актрисы, национальность,
Данила Козловский через суд требует вернуть ему больше ста миллионов
Данила Козловский через суд требует вернуть ему больше ста миллионов
Анастасию Волочкову распекли за фото с дочерью
Анастасию Волочкову распекли за фото с дочерью
Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд
Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд

Еще по теме

Макс Барских отменил концерт в Турции
Макс Барских кинул россиян на деньги
Макс Барских стал лицом украинской коллекции одежды (ФОТО)
Макс Барских показал первые кадры из клипа "Туманы"