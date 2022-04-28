Макс Барских в очередной раз оскорбил Россиян

Певец Макс Барских считает, что русские его ненавидят. Артист продолжает сталкиваться с хейтом в свой адрес в соцсетях и считает, что российские пользователи заваливают его гневными комментариями. Макс Барских признается, что привык к негативу и попросил недоброжелателей не стараться с хейтом в его адрес. Певцу не составляет сложности блокировать тех, кто не согласен с его мнением. «Своими комментариями показываете, насколько вы тупоголовые», — обратился 32-летний исполнитель к российским пользователям, считая, что именно они оставляют грязь на его странице. К слову, еще недавно артист, заявлял, что не намерен больше давать концертов в нашей стране. Более того, он отказался возвращать поклонникам деньги за билеты на отмененные выступления в России.Макс Барских - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» А ведь еще недавно Макс Барских мечтал жить в Америке и строить карьеру там. Но теперь его мнение по поводу эмиграции поменялось. «Раньше не чувствовал себя патриотом, ведь был скорее человеком мира: жил несколько месяцев в году в Штатах, мне это нравилось. Я вообще не раз думал даже переехать туда. Но я рад, что этого не произошло. Находясь за границей, я не почувствовал бы такого единства Украины и украинцев. А сейчас я горжусь тем, что я украинец», — разоткровенничался он. В связи с последними событиями у Макса поменялось мировоззрение. Возможно, в будущем Барских сменит направление в профессии. «У меня действительно произошел слом. Он начался еще перед ковидом, потому что было очень много концертов, и я думал, как изменить жизнь, как больше быть в одном месте, не бежать за успехом. Ну а сейчас вообще ничего не планирую. Если честно, я каждый раз чаще думаю о другом деле — возможно, это было связано с кино, или с другим творчеством. Но я точно хочу рассказывать мировые истории — об Украине особенно», — признался певец в интервью Vogue.