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Максиму Галкину уже подыскали замену на Первом канале

Максиму Галкину уже подыскали замену на Первом канале
45-летнего артиста Максима Галкина уволили с первой кнопки. Шоумена убрали с должности ведущего популярного шоу на Первом канале. Перед зрителями предстанет уже другая телезвезда. Максим переехал в Израиль вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми, маленькими Лизой и Гарри. Примадонна упомянула, что отъезд в теплую страну был плановым, а сама она обязательно вернется. Однако вскоре Галкин заявил о гастрольном туре по израильским городам. Шоумен планирует выступать в июне, билеты на ближайшие концерты уже раскуплены. Максим лишился рекламных контрактов на родине. Билеты на его выступления зрители вернули в кассы. Сегодня стало известно, что артиста уволили с Первого канала. В «Останкино» после длительного перерыва начались съемки шоу «Сегодня вечером». Выпуск готовится к 9 мая. Изначально Максим вел передачу в компании Юлии Меньшовой, а затем один. Согласно новому решению руководства, программа будет выходить уже с другим ведущим. Его личность держится в строжайшем секрете.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Не исключено, что перед камерой появятся сразу несколько телезвезд. «Большинству сотрудников передачи до последнего ничего не рассказывали, как и приглашенным на запись звездам. Потенциальных кандидатов на замену Максима на данный момент несколько. Судя по всему, будут выбирать в процессе — кто лучше впишется. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других. Возможно, вернется формат с двумя или вообще несколькими ведущими», — рассказал источник «СтарХита». Он призвал следить за эфирами. Вместе с тем Максим вел еще один проект – «Лучше всех!». Его судьба пока неизвестна. В светской тусовке поговаривают, что у Галкина может появиться работа на израильском телевидении. Артисту и Алле Борисовне предложили вести шоу «Русский ниндзя». В адрес отца двоих детей звучат негативные высказывания российских исполнителей. Так, певица Ольга Кормухина заявила, что Максим вернется в Россию только, чтобы заработать. Она считает, что эмигрировавшие артисты использовали свою страну. Более резко высказалась Маргарита Симоньян. Она посчитала, что брак телеведущего с Аллой Борисовной – лишь прикрытие его нетралиционной сексуальной ориентации.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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