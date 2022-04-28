Мария Горбань ссорится с мужем из-за детей

35-летняя актриса Мария Горбань рассказала о семейной жизни Артистка скрывает лицо малыша. Актриса призналась, что хочет показать сына, но супруг ей запрещает. Звезда сериала «Кухня» 10 месяцев назад родила сына, которому дала редкое имя Нилан. Артистка периодически публикует фотографии с малышом, но при этом скрывает его лицо. Мария объяснила, что ей приходится это делать из-за мужа Кирилла Зоткина. «Я бы уже давно показала Нилушу, но Кирилл против... пока. Я делаю всё возможное, чтобы побыстрее показать нашего красавчика. И вот тогда вы нас рассудите, на кого же он похож», — заявила Горбань.Мария Горбань с малышом - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Экранная жена Дмитрия Нагиева призналась, что благодаря сыну поддерживает себя в форме. Малыш заменяет ей спортивные нагрузки. «Сын постоянно на руках, а это уже 12 кг. Вот попробуйте с 12 кг походить по лестнице в доме, вниз и в вверх, раз по 50 в день. Вот и спорт!» — с иронией сообщила артистка. Мария также заверила, что не сидит на диетах. Она ест маленькими порциями, в основном морепродукты. От мяса Горбань отказалась шесть лет назад. «Недавно начала есть курицу, буду ее есть, пока будет вкусно. Очень люблю жареный хлеб со сливочным маслом и эклеры с масляным кремом, как в детстве. Жаренную картошку с грибами, очень люблю гречку. Я не пью газировку, но очень люблю черный чай с 3, а может даже с 4 ложками сахара», — разоткровенничалась актриса.