Михаил Галустян откровенно рассказал об отношениях с женой

Актер Михаил Галустян похвастался, что купил подарок для жены на годовщину до поднятия цен. Артист с женой Викторией уже много лет счастливы в браке, они воспитывают двух дочек — Эстеллу и Элину. В этом году супруги отметят хрустальную свадьбу — они поженились 15 лет назад. И хотя событие это произойдет только 7 июля, Михаил уже преподнес жене подарок. И это вовсе не хрустальные бокалы или люстра. «Уже подарил жене машину. Все-таки 15 лет вместе живем. К счастью, вовремя успел купить, через несколько дней цены на автомобили очень сильно поднялись», — похвастался Галустян.Михаил Галустян с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Михаил очень гордится своей женой и поддерживает все ее увлечения. Так, он с юмором отреагировал на вопрос, как изменил их отношения тот факт, что Виктория выучилась на психолога. «Глупые вопросы перестала задавать (смеется). Конфликтов у нас практически нет, у нас все очень хорошо с женой. Психологией она занимается больше для себя, так как ей это интересно. Недавно Вика начала осваивать профессию дизайнера одежды, стилиста. Я только за — человек постоянно должен развиваться, учиться»,— заявил Галустян «Телепрограмме». Кстати, на этой неделе выходит фильм «Артек. Большое путешествие», в котором Галустян является и продюсером, и исполнителем главной роли. По сюжету четыре современных подростка приезжают в летний лагерь «Артек», где вместе в шутку загадывают желание под волшебным деревом. На следующий день дети обнаруживают, что оказались в «Артеке» 1988 года. Для того, чтобы вернуться домой в настоящее время, им предстоит подружиться и действовать сообща.