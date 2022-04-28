Минцифры предложило ввести бессрочные лицензии на теле- и радиовещание

16:16 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Regulation.gov.ru

Минцифры предложило ввести бессрочный режим действия лицензии на теле- и радиовещание. Соответствующий проект поправок в закон о СМИ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В настоящий момент срок действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание составляет десять лет, если меньший не указан в заявлении о предоставлении лицензии. Авторы инициативы предлагают отказаться от этой нормы и сделать лицензии бессрочными.

Инициатива разработана в рамках эксперимента по автоматизации и оптимизации процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования, говорится в документах к законопроекту.

Эксперимент по автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности начался в августе этого года. С тех пор бизнесу для получения разрешений и лицензий, за которые ответственны участники эксперимента, достаточно подать электронное заявление на портале госуслуг. Сканировать и прикладывать большое количество документов не нужно. Проверка сведений и соответствия заявителя установленным требованиям проводится с помощью ведомственных информационных систем. В результате бизнес получает лицензии без прохождения длительных процедур и предоставления дополнительных документов.





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