Молодые парламентарии СНГ соберутся в июне в Петербурге

18:57 Автор: Юлия Катенёва

Молодежный межпарламентский форум государств — участников СНГ в Петербурге будет посвящен сразу двум знаменательным датам: юбилею Межпарламентской Ассамблеи СНГ и 10-летию действующей в ее рамках Молодежной межпарламентской ассамблеи. Об этом сообщает пресс-служба секретариата Совета МПА СНГ.

Мероприятие состоится под лозунгом «Молодые парламентарии — взгляд в будущее Содружества» и затронет в том числе и международную повестку.

Так, молодые парламентарии различных уровней власти и лидеры общественных структур обсудят приоритетные направления международного сотрудничества, роль общественной молодежной дипломатии, вопросы сохранения и развития русского языка и перспективы развития молодежных парламентских структур на пространстве СНГ.

В рамках форума также пройдет 18-ое заседание ММПА СНГ, посвященное Году народного творчества и культурного наследия в СНГ.

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Участников мероприятия ждет экскурсия по Санкт-Петербургу. Они посетят ведущие театры и культурно-исторические объекты города. В контексте Года народного творчества и культурного наследия в СНГ для них будут организованы тематические экскурсии, а в Таврическом дворце пройдет специализированная выставка.

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