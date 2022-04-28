Мотивирующие цитаты для Водолеев

Вадим Карасев

Водолеи — люди, чья мотивация редко опускается ниже критического уровня. Тем не менее, мудрые цитаты, описанные в этой статье, точно помогут им воспрянуть духом в сложной жизненной ситуации.

Все знают о том, насколько важна сила позитивного мышления и мотивации. Именно поэтому иногда нам нужно прочитать пару-тройку вдохновляющих цитат, чтобы расцвести. Порой помощь нужна даже самым оптимистичным и ярким людям на планете Земля — Водолеям.

Водолеи — упорные люди, которые почти никогда не сдаются. Они не верят в то, что трудности могут что-то изменить, но порой идей для преодоления проблем попросту нет. В таком случае нужно вспомнить простую цитату психолога по имени Виктор Франкл: «Когда мы больше не в состоянии изменить ситуацию, нам требуется изменить самих себя». Водолеи забывают о том, что это работает. Им кажется, что они идеальны, но изъяны есть у всех. Изменив себя, они могут свернуть горы. Это легче, чем изменить людей или мир вокруг себя.

«Если вы умеете танцевать, быть свободным и не смущаться, вы можете управлять миром». Водолеи частенько стесняются самих себя и не желают быть в центре внимания. Иногда нужно заставлять себя делать что-то яркое и безумное. Это очень воодушевляет и дарит много полезных эмоций.

«Будьте как почтовая марка: закрепитесь на чём-то одном, пока не дойдёте до места назначения». Водолеи часто распыляются на несколько дел одновременно. Их можно понять, ведь всем нам хочется быть лучшими сразу во всем, но на деле получается так, что мы мешаем себе становиться успешнее. Нужно выбрать одно самое главное направление, чтобы стать в этом деле профессионалами.

Водолеев расстраивают неудачи, как и всех других людей. Проблема лишь в том, что представители этого Знака больше других боятся совершить ошибку, потому что ценят свое время, но тут важно вспомнить слова: «Неважно, сколько раз вы потерпели неудачу. Чтобы добиться успеха, достаточно один раз сделать всё правильно». В трудные минуты она очень мотивирует.

«Сдаться может любой: это самое простое, что можно сделать, но истинная сила — это когда ты держишься, пока все ожидают твоего падения». Тут важно вспомнить о том, что наши враги всегда желают нам неудач, поэтому нужно держаться хотя бы для того, чтобы они не смогли убедиться в своей правоте.

Самая лучшая мотивирующая цитата для Водолея может быть только от Водолея. Следующая фраза принадлежит Опру Уинфри — американской ведущей: «Сделайте то, что, по вашему мнению, невозможно. Если не получится, попробуйте ещё раз, но сделайте это лучше. Никогда не падают только те, кто никогда не взбирался на высоту». Будучи представительницей данного Знака Зодиака, ей точно стоит верить.

Американский оратор Дэнис Уайтли как-то сказал: «Измените то, что можно изменить; примите то, что нельзя изменить и избавьтесь от того, что нельзя принять». Это очень мудрые и мотивирующие слова, которые помогут понять, как облегчит свою жизнь. Водолеи нередко окружают себя тем, что для них бесполезно. От этого нужно уходить любыми способами.

«Жить стоит уметь так, чтобы под музыку нашей души плясали даже жизненные бури». Самое интересное, что Водолеи умеют так жить, но порой перестают. Нужно поддерживать в себе это великое жизнелюбие, которое свойственно далеко не всем и может называться вселенской благодатью.

«Жить счастливо легче, чем кажется: нужно всего лишь принять невозможное, обходиться без необходимого и выносить невыносимое». Водолеи верят в то, что все возможно, умеют обходиться без того, в чем нуждаются, но временами не умеют принимать тот факт, что черные полосы бывают у всех.