Надежда Бабкина высказалась за единение народов

Певица Надежда Бабкина прокомментировала слова президента. Артистка в шоу «Откройте, Давид!» высказалась о национальном единстве. «Народ истосковался и соскучился друг по другу. Так вот это и есть основная идея государства. Многонациональность. Со своим внутренним мощным содержанием. Чтобы можно было в любую годину, сложную или несложную, встать и опереться», сказала Надежда Бабкина.Надежда Бабкина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметила Надежда Бабкина, русский человек волей-неволей обращается к своим родителям, дедам. «И в конце концов ты все понимаешь. Недавно президент сказал: «Я русский и в роду у меня одни Иваны да Марьи. Но в любой ситуации я и дагестанец, и еврей, удмурт, башкир, татарин и так далее». Это о чем говорит? Что мы живем на единой территории России. Нам нечего делить», — заявила Надежда Бабкина. Напомним, что Надежда Бабкина — народная артистка России. В этом году ей исполнилось 72 года.