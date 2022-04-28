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Нарышкин рассказал о планах Польши взять под контроль часть Украины

Нарышкин рассказал о планах Польши взять под контроль часть Украины

13:57  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: ТАСС



Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава разрабатывают план, предусматривающий установление Польшей плотного военно-политического контроля над «своими историческими владениями» на территории Украины. Об этом со ссылкой на пресс-бюро СВР пишет ТАСС.

По данным российской разведки, на первом этапе США и Польша планируют ввести польские войска в западные области Украины под лозунгом «защиты от российской агрессии». Варшава обсуждает с администрацией президента США Джо Байдена «модальности предстоящей миссии», сообщили в СВР.

Есть предварительная договоренность, что НАТО не даст мандата на ввод войск — его осуществят «желающие государства», рассказал Нарышкин. Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками «коалиции единомышленников», отметили в СВР.

Ожидается, что польские войска займут те территории, где возможность столкновения с российскими военными минимальна. Затем поляки постепенно начнут перехватывать у нацгвардии Украины контроль над стратегическими объектами, считают в СВР. «Польские спецслужбы уже сейчас ведут поиск «договороспособных» представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву «демократического» противовеса националистам», — заявил Нарышкин.

Он также сообщил, что, по данным польской администрации, закрепление их войск на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны. Варшаве фактически достанутся земли, на которые войдут «польские миротворцы», отметил Нарышкин. «По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства», — считает глава СВР.

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В конце апреля заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что она никогда не вернется в состав Украины. Он назвал Украину «нацистской» и заявил, что киевские власти теперь не смогут дальше уничтожать самобытность местных жителей. Стремоусов также объявил, что с 1 мая в регионе начнут использоваться рубли, а через 4-5 месяцев область полностью откажется от гривны.



#Украина

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По материалам: pnp.ru

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