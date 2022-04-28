Официально: новая Call of Duty — это Modern Warfare 2, представлен логотип

Вадим Карасев





Издательство Activision Blizzard официально объявило, что новая часть Call of Duty, которая выйдет в этом году, станет сиквелом Modern Warfare. Об этом ранее сообщали инсайдеры, теперь же данная информация подтверждена.

Студия Infinity Ward в своем Twitter опубликовала логотип новой Call of Duty: Modern Warfare II — его можно видеть ниже.





Другие подробности о проекте пока не представили.