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От работы в такси отстранят лиц с непогашенной и неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления

От работы в такси отстранят лиц с непогашенной и неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления

00:47  Автор: Юлия Сапрыгина



Кабмин предложил запретить лицам, имеющими непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, управлять городским транспортом и такси. Такие законопроекты (№№ 1256989-7 и 1256975-7) Госдума рассмотрит на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Согласно Уголовному кодексу, к тяжким и особо тяжким преступлениям относятся: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и преступления против мира и безопасности человечества.

Подготовленный проекту закона запрещает таким преступникам с непогашенной или неснятой судимостью работать на городском транспорте, а также в такси.  Согласно ст. 86 УК РФ, для тяжких и особо тяжких преступлений судимость автоматически погашается после 8 и 10 лет с момента отбытия наказания. Снятой же судимость может стать после амнистии или помилования.

Кабмин согласовал новый законопроект о такси


Документ вносит изменения в Трудовой кодекс. Также с ним в пакете идет законопроект, который вносит поправки в закон о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей и в Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта.

Сейчас в Трудовом кодексе нет статьи, запрещающей россиянам с непогашенной или неснятой судимостью работать водителями пассажирского транспорта. Также отсутствуют ограничения по допуску ранее судимых водителей в федеральном Уставе автотранспорта. А в законе о регистрации юрлиц и ИП упоминается лишь требование представлять справку о судимости при приёме на работу. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#такси


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По материалам: pnp.ru

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