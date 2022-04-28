Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подписчики Game Pass получат ранний доступ к игре Disney Dreamlight Valley

Подписчики Game Pass получат ранний доступ к игре Disney Dreamlight Valley


Издательство Gameloft анонсировало проект Disney Dreamlight Valley. Игра описывается как «приключенческий симулятор жизни», а его релиз запланирован на всех актуальных игровых платформах: Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch, PC и Mac. Игра должна выйти в 2023 году, но подписчики Game Pass получат доступ к ней раньше.

Сама игра Disney Dreamlight Valley является условно-бесплатной, но в ней будут внутриигровые покупки. Игроки, которые приобретут Founder’s Pack до официального запуска игры, смогут получить доступ к ее ранней версии. Такая же привилегия будет доступна для подписчиков Game Pass. Ранняя версия проекта должна быть запущена летом этого года.

В Disney Dreamlight Valley игрокам предстоит создавать «деревни своей мечты от Disney и Pixar в нескольких уникальных биомах». Ниже можно посмотреть дебютный трейлер.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Создатели Vampire: The Masquerade Bloodhunt объяснили отсутствие версии игры для Xbox
Создатели Vampire: The Masquerade Bloodhunt объяснили отсутствие
Подписчики Game Pass получат ранний доступ к игре Disney Dreamlight Valley
Подписчики Game Pass получат ранний доступ к игре Disney Dreamlight
Ксении Собчак рассказала об истериках сына
Ксении Собчак рассказала об истериках сына
Михаил Галустян откровенно рассказал об отношениях с женой
Михаил Галустян откровенно рассказал об отношениях с женой
Клара Новикова в шоке от образования на Украине
Клара Новикова в шоке от образования на Украине
Анастасия Решетова спровоцировала слухи о своей эмиграции
Анастасия Решетова спровоцировала слухи о своей эмиграции
Биография Оксаны Акиньшиной: личная жизнь, дети, родители, свежие новости (фото)
Биография Оксаны Акиньшиной: личная жизнь, дети, родители, свежие
Таро-прогноз на май 2022 года
Таро-прогноз на май 2022 года
Биография Оксаны Федоровой: личная жизнь, муж, дети, последние новости, фото
Биография Оксаны Федоровой: личная жизнь, муж, дети, последние
Екатерина Шпица - биография: личная жизнь актрисы, семья, национальность, муж, новости (фото)
Екатерина Шпица - биография: личная жизнь актрисы, семья,
19 неопровержимых доказательств того, что супермаркет — место, притягивающее всё аномально интересное и безумное
19 неопровержимых доказательств того, что супермаркет — место,
The Stanley Parable: Ultra Deluxe на Xbox получает отличные рецензии
The Stanley Parable: Ultra Deluxe на Xbox получает отличные рецензии

Топ на сегодня

Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие
Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Михаил Ефремов едва неделю мог продержаться без алкоголя
Михаил Ефремов едва неделю мог продержаться без алкоголя
Анастасия Заворотнюк тяжело восстанавливается после болезни
Анастасия Заворотнюк тяжело восстанавливается после болезни

Еще по теме

Disney Speedstorm теперь официально заявлена к релизу на Xbox
Eiyuden Chronicle: Rising выходит 10 мая на Xbox, сразу в Game Pass
Официально: Windjammers 2 выходит в Game Pass на Xbox в день релиза
Trek to Yomi доступна для предварительной загрузке по Game Pass