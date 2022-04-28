Подписчики Game Pass получат ранний доступ к игре Disney Dreamlight Valley

Вадим Карасев





Издательство Gameloft анонсировало проект Disney Dreamlight Valley. Игра описывается как «приключенческий симулятор жизни», а его релиз запланирован на всех актуальных игровых платформах: Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch, PC и Mac. Игра должна выйти в 2023 году, но подписчики Game Pass получат доступ к ней раньше.

Сама игра Disney Dreamlight Valley является условно-бесплатной, но в ней будут внутриигровые покупки. Игроки, которые приобретут Founder’s Pack до официального запуска игры, смогут получить доступ к ее ранней версии. Такая же привилегия будет доступна для подписчиков Game Pass. Ранняя версия проекта должна быть запущена летом этого года.

В Disney Dreamlight Valley игрокам предстоит создавать «деревни своей мечты от Disney и Pixar в нескольких уникальных биомах». Ниже можно посмотреть дебютный трейлер.

Watch this video on YouTube