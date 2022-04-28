Полина Гагарина засветила животик на дне рождения дочки

Певица Полина Гагарина поделилась фото со дня рождения дочери Мии, на котором заметны изменения ее фигуры. Полина Гагарина накануне скромно отметила 5-летие своей дочери. Певица в честь именинницы украсила дом воздушными шарами, а затем собрала самых близких подруг на праздничной вечеринке.«Миюше пять лет», — написала Гагарина под фото с дня рождения. Обычно звезды любят хвастаться размахом детских праздников, но Гагарина не выставляет жизнь дочери на всеобщее обозрение. Что говорить, если она до сих пор официально не представила своего ребенка публике. Фото и видео, на которых хорошо видно лицо Мии, артистка хранит исключительно в семейном архиве. Для публикаций в Сети Полина снимает свою дочь в основном со спины.Полина Гагарина с подругами Между прочим, на одном из фото с праздника у Гагариной заметен небольшой живот. Возможно, кадр был сделан после плотного ужина, но нельзя исключать и вероятность того, что певица находится в ожидании рождения еще одного ребенка. О своих планах на многодетную семью она, кстати, говорила еще летом прошлого года. Еще одну беременность Гагариной предсказал и астролог, которому она доверяет. «Звездочет сказал, что третьему ребенку быть!» — призналась как-то Полина.Кстати, именинница осталась очень довольна праздником. «Мия просила какое-то время не вспоминать про др, так как она начинает сильно грустить, что такой праздник закончился. Ей очень понравилось. Еле увели», - рассказала Полина.Полина Гагарина Напомним, что после развода с мужем Дмитрием Исхаковым артистка начала встречаться с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Сначала влюбленные скрывали свои отношения, но с недавних пор открыто признаются друг другу в любви. Что касается общения с бывшим мужем, то Гагарина отказывается поддерживать дружбу с отцом своей дочери.