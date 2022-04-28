Рамзан Кадыров биография: личная жизнь, семья, дети, год рождения (фото)

Детские годы

Образование и политическая карьера

Успешный взлет

Пост главы республики

Семья

Спецоперация

Итоги

Рамзан Ахматович Кадыров, его биография, выдающиеся качества лидера и уникальная личность вновь сконцентрировали на себе внимание общественности, новостных порталов и пользователей социальных сетей.Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года. Это молодой руководитель региона, которому на сегодняшний день еще не исполнилось и 46 лет. Место рождения — село Центарое, в Советском Союзе оно находилось на территории автономной республики Чечено-Ингушетии.Отец, Ахмат Абдулхамидович, родился в Казахстане, был первым президентом Чечни на момент ее нахождения в составе РФ. Затем несколько лет был муфтием непризнанной Ичкерии, стал главой администрации республики, выступая против ваххабизма на территории под юрисдикцией федеральных сил. Погиб при теракте, присутствуя на торжествах 9 Мая на грозненском стадионе Динамо 18 лет назад. Мать Аймани родила 2-х сыновей — старшего Зелимхана и младшего Рамзана, и двух дочерей — Зарган и Зулай.В семье Рамзана Кадырова учили уважению и почитанию старших, соблюдению национальных и культурных традиций, преданности кровным узам. Все члены многочисленного клана религиозны и соблюдают предписания суфийского ислама.В юности Рамзан в совершенстве овладел искусством верховой езды, обращением с холодным и огнестрельным оружием, занимался спортом (в основном боксом). Окончив школу, воевал вместе с отцом против федеральных сил, боролся за признание Ичкерии.Противостояние с ваххабитами в республике привело к перемирию, переходу на сторону своего государства, претерпевшего некоторые изменения. Спустя два года, в 22-летнем возрасте, Рамзан Ахматович стал студентом Махачкалинского ИБИП, который закончил с отличием. Затем учился в РАГС при Президенте России, успешно защитил кандидатскую в Дагестанском ГТУ. На сегодняшний день избран почетным академиком АН Чечни и является почетным профессором в нескольких вузах.Комментарий эксперта! Д Иевлев, историк: «Все эти события произошли после 1996 года, когда Рамзан Кадыров вместе с отцом перешел на сторону России и возглавил службу безопасности, не подпуская к ней федералов, привлекая только самых преданных. Однако спустя 4 года после того, как Ахмат Кадыров стал Главой временной администрации, он погиб в результате теракта. На стадионе работали заглушки радиосигнала, но проводное взрывное устройство было заложено еще во время восстановления спортивного сооружения и приведено в действие другим способом».До момента гибели отца в результате теракта Рамзан Кадыров, биография которого все еще удивляет, занимался сразу несколькими видами деятельности:два года подряд он был инспектором связи и спецтехники спецроты, которая занималась безопасностью руководителей Чечни;затем в этой же роте стал командиром взвода;после переизбрания отца на должность президента стал начальником его СБ;за три года (и это только по официальным сведениям), пережил пять хорошо спланированных покушений на свою жизнь;стал помощником министра МВД Чечни и членом Госсовета республики.Несмотря на довольно скромные должности для сына президента, Рамзан Ахматович, не достигший еще 25-летнего возраста, занимался решением важных государственных дел. Он руководил глобальными политическими процессами:вел переговоры с незаконными бандформированиями о переходе на сторону Федерального правительства;отбирал кандидатов в охрану президента Чечни;формировал отряд кадыровцев из профессионалов, родственников, соседей, друзей.Рамзан Ахматович был первым претендентом на должность, принадлежавшую отцу, однако по конституции главой мог стать 30-летний, а ему на тот момент было 28.Несмотря на просьбу Госсовета и правительства Чечни изменить это положение основного закона, президент России не стал менять законодательство. Рамзан Ахматович стал вице-премьером.Авторы биографий Рамзана Кадырова с подробными описаниями личной жизни с фото упоминают о неоднозначном к нему отношении общества. Одни говорят о его заслугах перед Федерацией, другие называют диктатором и коррупционером. Это не удивительно в эпоху постоянного раскола государств по национальному признаку, политическим и религиозным взглядам. Несомненная заслуга этого политического лидера состоит в том, что он сумел сделать правильный выбор, сохранил Чечню как субъект в составе российского государства, ценой неимоверных усилий добился мира на ее многострадальной территории.С момента назначения исполняющим обязанности премьер-министра Чечни, по мнению Государственного совета, он доказал свою способность руководить силовыми структурами. Он также занимался борьбой с незаконным оборотом наркотиков, управлял экономикой и восстанавливал ее.В республике нашлись силы, недовольные его растущим влиянием, но с момента ухода в отставку президента Алханова указом Президента России Рамзан Кадыров был назначен врио Главы республики, и после рассмотрения его кандидатуры обеими палатами парламента только 2 депутата из 58 высказались против его назначения на пост Главы государства.Постоянное вмешательство западных стран во внутренние дела России неизменно приводило к обвинениям в адрес чеченского президента. Его обвиняли в нарушении прав человека, похищениях. Однако даже комиссар Совета Европы был вынужден признать, что многое изменилось в позитивную сторону:началось восстановление инфраструктуры и крупномасштабное строительство;более чем на 2/3 сократилось количество терактов;на сторону властей перешли бывшие сепаратисты и даже известные политические фигуры из бандформирований;Кадыров добился смены начальника ОРБ ГУ МВД РФ, которое обвиняли в пытках и фальсификации уголовных дел.Исповедуя ислам суфийского толка, Кадыров занялся его активным распространением, для чего в республике построены клиники, школы и даже Исламский университет России. Это стало активным и прогрессивным методом вытеснения с территории салафизма (исламского радикализма, боровшегося не только с иноверцами, но и с мусульманами — сторонниками других направлений в этой религии). Неудивительно, что на выдающегося политика неоднократно готовились покушения, его пытались физически устранить.В октябре 2009 года было предотвращено очередное покушение. Менее чем за месяц до этого Д. Медведев присвоил ему звание генерал-майора милиции, а в феврале следующего года внес кандидатуру Рамзана Ахматовича на рассмотрение чеченского парламента как кандидата на второй срок. В марте 2011 состоялось единогласное утверждение в должности. За полгода до этого Кадыров внес предложение переименовать президентскую должность в Главу республики, на том основании, что в федеративном государстве есть только один президент — всей России.Глава Чечни женат на женщине, с которой учился в школе, своей односельчанке Медни. На сегодняшний день ей 44 года, она — основатель Дома моды в Грозном, который шьет мусульманскую одежду. По сведениям из разных источников, у него шесть дочерей, четыре родных сына и два приемных. Его мать усыновила двух подростков из приюта по его просьбе, поскольку на тот момент он не мог этого сделать из-за разницы в возрасте.В СМИ неоднократно сообщалось о том, что у Главы Чечни сложные отношения с Западом, и это неудивительно: ни на одного главу субъекта федерации не было вылито столько грязи и обвинений, по большей части необоснованных. И это тоже объяснимо: этот российский политический деятель сделал многое, чтобы прекратить войну против России, которая была развязана при поддержке западных спецслужб.Война на Украине проходит при участии чеченских формирований, которые оказывают огромную поддержку. Благодаря Кадырову, который провел переговоры через чеченскую диаспору, на Родину вернулись российские журналисты, которых избивали и пытали захватившие в плен нацисты. Поддержка присоединения Крыма была не только номинальной, но и материальной. СБУ возбуждала против Кадырова уголовные производства, а правительство Украины семь лет назад ввело лично против него санкции.Известна решительно радикальная позиция, занятая Рамзаном Кадыровым по вопросам отказа от переговоров с преступниками и доведением до финального итога операции по обеспечению безопасности России.Рамзан Кадыров — российский политический деятель, заслуги которого отмечены неоднократно:Он Герой РФ, награжденный многочисленными орденами и медалями.Его заслуги в восстановлении Чеченской республики после войны, ее сохранении в составе России и прекращении боевых действий несомненны.Несмотря на критику прозападных деятелей, он настоящий патриот своей страны.Позиция Кадырова по спецоперации на Украине — решительная и последовательная.