Рэпер Фараон, Люся Чеботина, 16-летний киберспортсмен и врач-онколог: Forbes составил новый рейтинг перспективных россиян до 30 лет

Вадим Карасев

Российский Forbes опубликовал новый рейтинг "30 до 30", объединяющий молодых и перспективных представителей разных сфер — предпринимательства, науки, искусства и спорта.

Так, в категорию "Мода и дизайн" попали Анастасия и Мария Ванюшины, основательницы марки одежды nastyamasha. Созданные ими вещи продаются в Лос-Анджелесе, где на них уже обратила внимание Кайли Дженнер — знаменитость снялась в платьях nastyamasha в новом семейном реалити-шоу. Попал в рейтинг и основатель бренда Ch4rm Никита Чекрыгин — одежду марки уже примеряли Дуа Липа и Граймс. Бьюти-индустрия представлена в категории Сергеем Наумовым, визажистом и основателем косметической марки.

Наиболее многообещающими моделями в редакции назвали 23-летнюю Таню Чурбанова и 22-летнего Олега Седанцова, который дебютировал на подиуме только в этом году, но стартовал сразу с топового показа — Prada.





Олег Седанцов

Также в категорию попали фотограф Эмми Америка и 17-летняя дизайнер украшений Лилиана Григалашвили, сестра Алины Григалашвили, которая работала редактором моды в Vogue до закрытия издания в России.

Но при этом Лилиана не самая юная участница рейтинга — это звание достается 16-летнему киберспортсмену Илье Осипову. В рейтинг также вошли олимпийские спортсмены: лыжница Наталья Непряева, победившая в этом сезоне и в общем зачете многодневной гонки "Тур де Ски", фигурист Марк Кондратюк и биатлонистка Кристина Резцова.

В категорию "Искусство" включили 24-летнего Максима Севагина, которого недавно назначили художественным руководителем балета в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, балерину Большого театра Элеонору Севенард, актера Александра Кузнецова и художницу Полину Осипову, которая сотрудничала с Gucci.





Полина Осипова

В рейтинг Forbes в разных категориях также попали певица и исполнительница хита "Солнце Монако" Люся Чеботина, рэпер Фараон, тиктокер Аня Покров и блогер Хасбик. Отметили в Forbes и менее медийных персон. Например, в рейтинг попал врач-онколог Максим Котов.

В телеграм-каналах также уже обсуждают новый рейтинг и к некоторым участникам там отнеслись с иронией, намекнув на то, что они не всего добились сами, а имели хороший старт — например, состоятельных родителей.

Стоит ли говорить, что по рейтингу можно составлять карту европейских вузов, в особенности вузов Великобритании. Мы насчитали в рейтинге как минимум 12 выпускников европейских учебных заведений. Путь некоторых в эти заведения был прямым. Например, Желтов родился в Москве, в 10 лет родители отправили его учиться в летнюю языковую школу в Великобританию, а с 15 лет он стал учиться там в школе-пансионе на постоянной основе, после окончания которой поступил в Лондонскую школу экономики,

— написали в телеграм-канале "Беспощадный пиарщик" (в тексте речь идет о 29-летнем Александре Желтове, основателе платформы Educate Online).

Надя Бесчетникова