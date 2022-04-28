Росздравнадзор: Производители лекарств не заявляли о прекращении поставок в РФ

09:07 Автор: Виктория Карташева

По данным крупнейших дистрибьютеров на 27 апреля этого года, ни один ни один из зарубежных производителей не заявил о прекращении поставок лекарств в Россию. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

При этом с некоторыми ведутся разговоры об увеличении объемов поставок, добавили в Федеральной службе. Временный дефицит ряда препаратов может быть связан с поиском новых логистических цепочек или задержками на границе.

«Кроме того, количество лекарственных средств, выводимых в гражданский оборот, также не сокращается. Лекарственные препараты всех наименований регулярно поступают в аптечные организации регионов», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

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Также для избежания возможных проблем с обеспечением лекарствами пациентов принято решение регулярно проводить упреждающие встречи Федеральной службы со всеми участниками фармрынка.

Ранее министерство здравоохранения представило предварительный проект перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2023 год. Список был составлен по итогам голосования спецкомиссии в октябре 2021 года и в феврале этого. В частности, было предложено включить девять новых наименований и изменить лекарственные формы для пяти препаратов.

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