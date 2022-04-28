Сергея Лазарева внезапно заменили Николаем Басковым

Концерт певца Сергея Лазарева неожиданно отменили. Сегодня в Сети появилось сообщение о том, что Сергей Лазарев отменил свое выступление в Липецке. Причиной стали высказывания артиста против спецоперации. Представители певца опровергли слухи. Уже завтра многочисленные поклонники Сергея Лазарева смогли бы увидеть его на патриотическом концерте в Липецке «ZаРоссию». Однако организаторы известили, что мероприятие пройдет без звезды.Сергей Лазарев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Сергей Лазарев в последний момент отказался от этого предложения. Учитывая его предыдущую позицию и реакцию общественности, было принято однозначное решение отменить выступление артиста в Липецке. Его заменит певец Николай Басков», — говорилось в сообщении пресс-службы. Вот только с этим заявлением крайне не согласны представители 39-летнего певца. Они поспешили отметить: «Дорогие друзья! Чтобы пресечь спекуляции на тему участия Сергея Лазарева в концерте в Липецке, официально заявляем: о замене своего участия Сергей узнал также в последний момент. От своего выступления в Липецке он не отказывался».