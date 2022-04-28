Слух: В разработке у Xbox может находиться Crackdown 4

Вадим Карасев





Crackdown 3 не стала успешной игрой, несмотря на огромные бюджеты, которые были вложены в ее создание, и инновационные технологии, которые в ней старались применить. Проект перестал поддерживаться практически сразу после релиза, а с момента его анонса до момента выхода прошло около 5 лет, при этом дату релиза игры неоднократно переносили.

Появились слухи, что команда Xbox Game Studios может работать над Crackdown 4. Напомним, что интеллектуальная собственность на франшизу все еще находится у Microsoft, несмотря на переход Sumo Digital (разработчиков Crackdown 3) под контроль Tencent.

Слухи о разработке Crackdown 4 возникли после публикации портала tech4gamers. Авторы указанного сайта проанализировали профили некоторых директоров и дизайнеров игр Xbox в Twitter и LinkedIn. Они обратили внимание, что есть целый ряд специалистов, которые работают над «необъявленным проектом» примерно с 2019 года. Этих специалистов объединяет тот факт, что они работали вместе над Crackdown 3. В списке специалистов Xbox, которые сейчас трудятся над необъявленным проектом:

Джеймс Годдард (директор по дизайну Ryse и Crackdown 3, работающий над проектом с сентября 2019 года)Марк Саймон (директор по дизайну Recore и Crackdown 3, работающий над новым проектом с 2017 года)Дэйв МакКрейт (старший продюсер Killer Instinct и Crackdown 3, работающий над новым проектом с июня 2019 года)

Это далеко не исчерпывающий список специалистов Xbox, которые работают над не анонсированным проектом.