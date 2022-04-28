Создатели Vampire: The Masquerade Bloodhunt объяснили отсутствие версии игры для Xbox

Вадим Карасев





Сегодня, 27 апреля, игра Vampire: The Masquerade Bloodhunt выходит на Playstation 5 и PC. Разработчики не анонсировали версию проекта для приставок Xbox Series X | S, но не исключают, что в будущем игра может появиться и на консолях Xbox.

В интервью порталу theloadout разработчики Vampire: The Masquerade Bloodhunt не исключили выхода игры в будущем на приставках Xbox. По их словам, релиз проекта только на Playstation 5 и PC на старте объясняется малыми ресурсами разработчиков. У команды не было достаточно ресурсов, чтобы заняться еще оптимизацией версии для Xbox:

Наша философия заключается в том, что мы предпочитаем использовать меньшее количество платформ, но выпустить продукт более высокого качества.

Выйдет ли в будущем игра Vampire: The Masquerade Bloodhunt на Xbox — неизвестно. Вероятно, это произойдет, если проект станет успешным. Напомним, что Vampire: The Masquerade Bloodhunt — это условно-бесплатная многопользовательская игра в жанре Battle Royale.

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