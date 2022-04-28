Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Создатели Vampire: The Masquerade Bloodhunt объяснили отсутствие версии игры для Xbox

Создатели Vampire: The Masquerade Bloodhunt объяснили отсутствие версии игры для Xbox


Сегодня, 27 апреля, игра Vampire: The Masquerade Bloodhunt выходит на Playstation 5 и PC. Разработчики не анонсировали версию проекта для приставок Xbox Series X | S, но не исключают, что в будущем игра может появиться и на консолях Xbox.

В интервью порталу theloadout разработчики Vampire: The Masquerade Bloodhunt не исключили выхода игры в будущем на приставках Xbox. По их словам, релиз проекта только на Playstation 5 и PC на старте объясняется малыми ресурсами разработчиков. У команды не было достаточно ресурсов, чтобы заняться еще оптимизацией версии для Xbox:

Наша философия заключается в том, что мы предпочитаем использовать меньшее количество платформ, но выпустить продукт более высокого качества.

Выйдет ли в будущем игра Vampire: The Masquerade Bloodhunt на Xbox — неизвестно. Вероятно, это произойдет, если проект станет успешным. Напомним, что Vampire: The Masquerade Bloodhunt — это условно-бесплатная многопользовательская игра в жанре Battle Royale.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Создатели Vampire: The Masquerade Bloodhunt объяснили отсутствие версии игры для Xbox
Создатели Vampire: The Masquerade Bloodhunt объяснили отсутствие
Подписчики Game Pass получат ранний доступ к игре Disney Dreamlight Valley
Подписчики Game Pass получат ранний доступ к игре Disney Dreamlight
Ксении Собчак рассказала об истериках сына
Ксении Собчак рассказала об истериках сына
Михаил Галустян откровенно рассказал об отношениях с женой
Михаил Галустян откровенно рассказал об отношениях с женой
Клара Новикова в шоке от образования на Украине
Клара Новикова в шоке от образования на Украине
Анастасия Решетова спровоцировала слухи о своей эмиграции
Анастасия Решетова спровоцировала слухи о своей эмиграции
Биография Оксаны Акиньшиной: личная жизнь, дети, родители, свежие новости (фото)
Биография Оксаны Акиньшиной: личная жизнь, дети, родители, свежие
Таро-прогноз на май 2022 года
Таро-прогноз на май 2022 года
Биография Оксаны Федоровой: личная жизнь, муж, дети, последние новости, фото
Биография Оксаны Федоровой: личная жизнь, муж, дети, последние
Екатерина Шпица - биография: личная жизнь актрисы, семья, национальность, муж, новости (фото)
Екатерина Шпица - биография: личная жизнь актрисы, семья,
19 неопровержимых доказательств того, что супермаркет — место, притягивающее всё аномально интересное и безумное
19 неопровержимых доказательств того, что супермаркет — место,
The Stanley Parable: Ultra Deluxe на Xbox получает отличные рецензии
The Stanley Parable: Ultra Deluxe на Xbox получает отличные рецензии

Топ на сегодня

Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие
Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Михаил Ефремов едва неделю мог продержаться без алкоголя
Михаил Ефремов едва неделю мог продержаться без алкоголя
Анастасия Заворотнюк тяжело восстанавливается после болезни
Анастасия Заворотнюк тяжело восстанавливается после болезни

Еще по теме

Официально: дату релиза Vampire: The Masquerade – Swansong сдвинули на 19 мая 2022 года
Phoenix Point: Behemoth Edition теперь оптимизирована до Xbox Series X | S
Объявлено, что игра Cult of the Lamb выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S
Выйдет ли Babylon’s Fall на приставках Xbox One и Xbox Series X | S