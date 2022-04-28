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Суд оштрафовал Google на 3 миллиона рублей за отказ удалить клип Моргенштерна. В клипе усмотрели пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал Google на 3 миллиона рублей за отказ удалить клип Моргенштерна. В клипе усмотрели пропаганду наркотиков

Мировой суд Таганского района в Москве принял решение о наложении штрафа в размере трех миллионов рублей на Google за отказ удалить с видеохостинга YouTube клип рэпера Моргенштерна "Розовое вино". Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее Роскомнадзор увидел в ролике пропаганду наркотических веществ. Суд признал Google виновным в правонарушении по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента).

Моргенштерн уже прокомментировал новость в своем телеграм-канале.

Неужели мир настолько ******** (ненормальный. — Прим. ред.) цирк? 2022 год! Штрафуют Google на три миллиона рублей за клип, которого нет,

— сказал рэпер (фактически полноценного клипа на песню не существует, но на YouTube загружено аудио песни).

В прошлом году Зюзинский суд Москвы назначил рэперу Моргенштерну административный штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его песнях.

Обвинение в "торговле наркотиками в интернете" против него выдвинул и глава СК Александр Бастрыкин. После этого Моргенштерн уехал из России в Дубай. Недавно в сети появилась информация, что рэпер получает израильское гражданство.

На днях рэпер заявил, что хотел бы вернуться в Россию и очень скучает, но боится уголовного преследования из-за выдвинутых против него обвинений.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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