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Светлана Лобода после эмиграции может выступить в России

Светлана Лобода после эмиграции может выступить в России
Как сообщает пресса, у певицы Светланы Лободы запланирован концерт. С началом известных событий в конце февраля певица Светлана Лобода жестоко высказывалась обо всем происходящем в своих соцсетях. Позже стало известно, что именно в России она зарабатывала баснословные суммы — по 100-150 тысяч евро за одно выступление.  Хотя на заре своей карьеры скромно получала всего 5-10 тысяч долларов и ездила из Киева в Москву на поезде.
Светлана Лобода - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Накануне стало известно, что концерт Лободы во Владивостоке все еще значится в списке планов организаторов, хотя продажа билетов на сайте приостановлена. «По нашей информации, концерт должен состояться. Но он может также и не состояться. Поэтому тут два варианта: либо подождать — возможно, Лобода приедет, либо отменить уже купленные билеты», — пишет издание «Восток-Медиа». Добавим, согласно данным на афише, концерт Лободы запланирован на 22 июня.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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