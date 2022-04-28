Светлана Лобода после эмиграции может выступить в России

Как сообщает пресса, у певицы Светланы Лободы запланирован концерт. С началом известных событий в конце февраля певица Светлана Лобода жестоко высказывалась обо всем происходящем в своих соцсетях. Позже стало известно, что именно в России она зарабатывала баснословные суммы — по 100-150 тысяч евро за одно выступление. Хотя на заре своей карьеры скромно получала всего 5-10 тысяч долларов и ездила из Киева в Москву на поезде.Светлана Лобода - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Накануне стало известно, что концерт Лободы во Владивостоке все еще значится в списке планов организаторов, хотя продажа билетов на сайте приостановлена. «По нашей информации, концерт должен состояться. Но он может также и не состояться. Поэтому тут два варианта: либо подождать — возможно, Лобода приедет, либо отменить уже купленные билеты», — пишет издание «Восток-Медиа». Добавим, согласно данным на афише, концерт Лободы запланирован на 22 июня.