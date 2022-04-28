Таро-прогноз на май 2022 года

Вадим Карасев

Наступает последний месяц весны, провести который хочется позитивно и успешно. Не ошибиться с выбором пути и решить насущные задачи Знакам Зодиака помогут расклады карт Таро. Советы старших Арканов станут отличным подспорьем для тех, кто хочет изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Расклады карт Таро пользуются популярностью не случайно, ведь их советы не раз помогли в принятии верных решений и дали возможность раскрыть свой потенциал. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представителям зодиакальных созвездий познакомиться с выпавшими раскладами, чтобы определиться с выбором пути и наметить себе новые цели. Изучать расклады лучше всего в спокойной обстановке и обязательно подключить интуицию, чтобы получить наиболее четкие рекомендации и не ошибиться, принимая ответственные решения.

Овен





В начале мая Овнам важно не торопиться с действиями и обдумывать каждое решение. Аркан «Умеренность» призывает придерживаться золотой середины во всем, не потакать слабостям и воспитывать лучшие черты характера. Такая тактика поможет привлечь успех.

«Колесница» в раскладе — карта, символизирующая период активности. Овны смогут совершить рывок, чтобы обрести то, к чему давно стремились. По этому Аркану нельзя сомневаться в своих силах, но при этом важно помнить об ответственности и распределять энергию.

Завершает весну карта «Верховная жрица». По ней Овны могут довериться интуиции, чтобы принять верные решения и вовремя вступить в игру. Карта указывает на благоприятное развитие событий, если опираться на сильные черты характера и не торопиться, если ситуация кажется неоднозначной.

Телец





Май для Тельцов начинается с карты «Отшельник». По ней будет возможность набраться сил и составить план действий, чтобы провести месяц активно и с пользой для себя. По этому Аркану важно слушать голос сердца и действовать самостоятельно, чтобы не стать жертвами манипуляторов.

Аркан «Звезда» считается одним из самых положительных Арканов. Он символизирует высшую защиту, что означает верно принятые решения. Тельцам остается лишь пройти по выбранному пути и получить награду за свои труды в его конце.

Карта «Смерть» завершает май, указывая Тельцам на необходимые перемены. Аркан не несет негатива в том случае, если не пытаться воскресить прошлое и отказаться от тех задач, которые уже устарели и лишь отнимают время.

Близнецы





Близнецам в начале мая предстоит снять розовые очки и посмотреть правде в глаза. Аркан «Башня» описывает ситуацию, когда мнимая стабильность рушится, обнажая недочеты и подталкивая к активным действиям. Управлять своей жизнью получится, если навести порядок.

По карте «Солнце» Близнецы смогут отдохнуть от потрясений, восстановить силы и насладиться своей жизнью. Аркан указывает на отсутствие препятствий, когда активная работа и позитивный настрой помогут привлечь колоссальные перемены и счастье.

Карта «Смерть» символизирует завершение очередного этапа жизни, когда наступает пора поставить точку и заняться чем-то новым. Близнецам не угрожает опасность, если не останавливаться в развитии и исследовать новые области, оставив прошлое за спиной.

Рак





По карте «Правосудие» Ракам важно помнить об ответственности, чтобы не оступиться и не зайти в тупик. Честность, непредвзятое мнение и умение разрешать конфликты мирным путем станут залогом новых успехов.

Карта «Башня» является символом перемен, которые могут быть неожиданными и нежеланными. Совет Аркана — не сопротивляться происходящему, чтобы вовремя увидеть недочеты и решить их, пока они не стали большой проблемой.

По карте «Звезда» Раки смогут завершить май на позитивной ноте. Карта указывает на позитивные перемены и исполнение заветных желаний, а значит, можно смело заниматься выбранным делом и не бояться неприятностей.

Лев





Аркан «Маг» открывает последний месяц весны, призывая Львов быть сильными. По этой карте находчивость и умение принимать неординарные решения помогут Львам разрешить сложные ситуации и привлечь успех.

Карта «Луна» отражает сомнения и страхи, которые мешают развитию и процветанию. Львам по этой карте важно прислушаться к интуиции, чтобы найти верные решения и не застрять в тупике беспочвенных сомнений.

Аркан «Колесница» сулит Львам прорыв. По этому Аркану настало время решительных действий, которые приведут к желанной цели. Не провалить путь к успеху получится, если здраво оценивать свои силы и действовать честно.

Дева





Май, судя по выпавшим Арканам, будет прекрасным месяцем для Дев. Аркан «Мир» сулит завершение трудностей и путь, полный новых открытий. По этой карте удастся найти свое место под солнцем и стать независимыми от окружения.

«Солнце» в раскладе — еще одна позитивная карта, которая сулит Девам новые пути развития. По этому Аркану нельзя терять времени даром, ведь судьба не всегда дает возможность развиваться во всех направлениях и не встретить на пути преград.

Аркан «Маг» сулит успехи, если Девы будут следовать не только проверенным путем, но и найдут в себе силы отклониться от маршрута. Находчивость, умение находить необычные решения и развитие спящих талантов позволят обрести успех.

Весы





Карта «Императрица» открывает последний месяц весны, суля Весам благоприятные перемены. Дела будут продвигаться неспешно, однако такое положение дел на самом деле удачно: Весы смогут спокойно заниматься делами и не упустят важных деталей.

По карте «Колесо фортуны» в жизнь Весов ворвутся события, управлять которыми сразу не получится. Совет карты — не торопиться с выводами и активной работой, выждать время и понять смысл происходящего.

Аркан «Смерть» завершает май, призывая Весов начать новый этап жизни. По этой карте из жизни будут уходить те события и люди, которые уже сыграли свою роль. Для позитивных перемен Весам важно преследовать новые цели.

Скорпион





Аркан «Сила» призывает Скорпионов поверить в себя и не бояться трудностей. Оптимизм, активная работа и правильно расставленные приоритеты не дадут ошибиться с выбором пути и приведут к новым достижениям.

«Маг» в раскладе — карта находчивости. По этому Аркану Скорпионов ждут новые открытия и возможность занять лидерские позиции. Настала пора выйти из тени конкурентов и показать себя во всей красе.

По карте «Правосудие» Скорпионы рискуют оступиться, если будут действовать сгоряча. Совет карты — быть честными и непредвзятыми, чтобы в будущем не столкнуться с изматывающей работой над ошибками.

Стрелец





Аркан «Маг» говорит о том, что Стрельцы смогут взять бразды правления в свои руки, управлять не только судьбой, но и стать лидерами в коллективе. По этой карте приветствуются неожиданные решения, которые в будущем станут основой успеха.

По карте «Влюбленные» Стрельцов ждут перемены, которые могут стать как позитивными, так и неблагоприятными. Все будет зависеть от выбора пути, поэтому торопиться с решениями нельзя. Важно взвесить плюсы и минусы, чтобы найти путь к процветанию.

«Верховная жрица» в раскладе — карта, которая призывает Стрельцов замедлиться. По этому Аркану нужно наблюдать за событиями, чтобы вовремя вступить в игру и сорвать куш. Внимание к интуиции поможет не упустить момента.

Козерог





Аркан «Колесница» описывает ситуацию, когда нельзя сомневаться в себе. Козероги в начале месяца смогут обрести уверенность, необходимую для активной работы над собственным благополучием. Синонимами успеха станут активность, ответственность и оптимистичный настрой.

Карта «Звезда» сулит позитивные перемены, однако Козерогам важно быть настойчивыми. По этой карте нужно подмечать тайные знаки и символы, которые помогут ответить на насущные вопросы и указать путь к успеху.

Аркан «Смерть» говорит о трансформации, которая будет проходить менее болезненно, если не сопротивляться происходящим событиям. Козерогам важно понимать, что жизнь не стоит на месте, и на смену отжившему всегда приходит что-то новое и перспективное.

Водолей





Аркан «Правосудие» в раскладе на начало мая — голос совести. Водолеям важно анализировать каждый шаг и не торопиться с действиями. Спокойствие, уверенность в себе и честность помогут преодолеть любые невзгоды.

Карта «Сила» отрывает активный период месяца, когда Водолеи смогут прийти к личному счастью. Следуя за первым Арканом расклада, карта призывает сделать выводы и на их основе заняться теми делами, которые поднимут на новую ступень успеха.

«Повешенный» в раскладе — карта, которая скрывает двоякий смысл. Водолеи могут зайти в тупик, не зная, куда применить полученные знания, а могут переключить внимание с дел, которые не даются, на иные задачи.

Рыбы





В начале мая Рыбам по карте «Влюбленные» предстоит сделать выбор величайшей важности. Речь не всегда идет об отношениях — Аркан указывает на возможность дальнейшего развития в любой сфере жизни только в том случае, если принимать взвешенные решения и оставаться честными перед собой.

Аркан «Император» говорит о мудрости и власти. Рыбы смогут править своей жизнью и улучшать ее день за днем, если откажутся от эгоизма и гордыни. Борьба с дурными чертами характера даст свои положительные плоды в ближайшее время.

Карта «Правосудие» призывает Рыб не торопиться. Каждый шаг, слово и действия должны быть пропущены через личную цензуру и беспристрастное мнение. Чистые помыслы, умение вовремя замедлиться и не идти на сделки с совестью станут залогом новых успехов.