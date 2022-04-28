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Тем временем в России: 15 фото, которые удивят даже коренных жителей

Тем временем в России: 15 фото, которые удивят даже коренных жителей

За что мы любим Россию? Да за то, что здесь не нужно идти в кино, чтобы развлечься. Стоит лишь выйти на улицу, и хорошее настроение на весь день обеспечено!

1. А сколько лет вашей яме?

2. Типичная общага

3. Ага, очень злая

4. Русские шахматы

5. Что здесь вообще происходит?

6. Я, пожалуй, пешком

7. Герой, который нужен городу

8. Какие Мальдивы? У нас своего добра навалом!

9. Кто сказал, что CD-диски уже никому не нужны?

10. Ну, а что. Похоже

11. Русский сегвей

12. И тут ты понял, что попал...

13. В России не ты ловишь Пикачу, а Пикачу ловит тебя

14. Селфи по-русски

15. Тили-тили-тесто, здесь живет невеста

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По материалам: Юмор

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