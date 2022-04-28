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В Роспотребнадзоре усилят профилактику холеры в России

В Роспотребнадзоре усилят профилактику холеры в России

21:55  Автор: Юлия Катенёва



В Роспотребнадзоре разработали дополнительные меры профилактики холеры в России. Соответствующее постановление подписала глава Службы Анна Попова, сообщается на сайте ведомства.

Цель документа — предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории России. 

Предполагается усилить профилактику сразу по нескольким направлениям. Так, будет ужесточен контроль за лабораторным исследованием сточных вод, а также отработан алгоритм межведомственного взаимодействия на случай вспышки заболевания. Кроме того, будут приняты меры по обеспечению запасов диагностических сред и наборов реагентов.

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Допмеры предполагают и мероприятия регионального уровня. Так, территориальным органам Службы предписано оценить готовность госпитальной и лабораторной базы, организовать всестороннюю подготовку медиков и подумать над актуализацией комплексных планов по санитарной охране территории.  Соответствующие задачи необходимо выполнить в срок до 1 июня.

Главы регионов и муниципальная власть, в свою очередь, должны будут оценить готовность медучреждений к проведению профилактических мероприятий, а исполнительная власть на местах - обеспечить готовность госпитальной и лабораторной базы, рассчитать потребность в антибактериальных препаратах и средствах регидратации,

В Роспотребнадзоре напомнили, что холера  -  это опасная инфекционная болезнь, встречающаяся только у людей. Заражение часто происходит при употреблении непрошедших тепловую обработку морепродуктов. Также можно заразиться контактным путем, в том числе через контаминированные предметы быта, подчеркивается в сообщении. Основными мерами профилактики холеры является соблюдение правил гигиены и безопасного приготовления и хранения пищи.



#здоровье

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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