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В The Quarry от создателей Until Dawn будет 186 уникальных концовок

В The Quarry от создателей Until Dawn будет 186 уникальных концовок


Около месяца назад состоялся анонс игры The Quarry, которая должна выйти уже в этом году. Проектом занимается студия Supermassive, известная по Until Dawn и играм серии The Dark Pictures Anthology. Это проекты в жанре интерактивного кино, и The Quarry сейчас выглядит одним из самых амбициозных среди них.

Разработчики The Quarry делятся все большим количеством информации о своем проекте. В беседе с IGN директор The Quarry Уилл Байлс рассказал, что в игре будет 186 уникальных концовок. По его словам, сценарий игры — это больше 1000 страниц, тогда как сценарий стандартного фильма около 100 страниц. Байлс говорит, что «было создано множество таблиц, чтобы документировать, как развивалась история каждого персонажа в любой момент времени».

Напомним, что игра The Quarry выйдет 10 июня 2022 года. Если игроки захотят увидеть максимум возможных вариантов развития событий, в игре будет специальный режим кино, в котором не нужно играть совсем — достаточно настроить персонажей и можно смотреть игру как фильм.


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По материалам: newxboxone

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