Владимир Соловьев на блатном языке набросился на губернатора Свердловской области

Ведущий Владимир Соловьев разжег политический скандал. Журналист устроил скандал в прямом эфире своего авторского шоу «Полный контакт». Телеведущему не понравилось то, как о нем отозвался губернатор Свердловской области. Началось все со слов Владимира Рудольфовича, который в эфире очередного выпуска неожиданно прошелся по уральской столице: «В Екатеринбурге центр мерзотной либераты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей». Высказывание не понравилось губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Он записал видеообращение, где попросил Соловьева вести себя спокойнее и не назвать нехорошими словами жителей Екатеринбурга. «Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих слов уменьшилось. Горожане будут вас очень ждать на ваши же лекции, чтобы объяснить свою позицию. Надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А Урал, напомню, опорный край державы, где очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», — сказал политик.Владимир Соловьев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Такого выпада Владимир Соловьев стерпеть уже не смог. Журналист неожиданно набросился на Куйвашева и, в частности, напомнил, как ФСБ предотвратило покушение на него. «Ты мне по понятиям пытаешься предъявить? То есть я должен говорить как с губернатором или следить за базаром? Что это было сейчас? Ты стрелку сейчас мне забиваешь, губернатор? Это что, уралмашевское прошлое сказывается? За языком следить? А, может, присоединиться Куйвашеву к тем, кто меня грохнуть пытался? Ты смотри-ка, сильный, смелый стал», — заявил тележурналист. Действительно, в начале недели Владимир Путин рассказал, как ФСБ предотвратило покушение на известного тележурналиста, который занимает патриотическую позицию. Позже ведомство рассказало — речь о Владимире Соловьеве. Шесть человек пытались взорвать автомобиль журналиста в Москве. При обыске у преступников нашли зажигательные смеси, оружие и запрещенную литературу.