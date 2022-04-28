Владимир Соловьев оскорбительно высказался о жителях Екатеринбурга

Ведущий Владимир Соловьев прошелся по Уралу. Телеведущий во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым на канале «Соловьев LIVE» назвал Екатеринбург центром мерзотной либероты. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. В головах некоторых горожан «такой мусор», что их надо чистить», сказал Владимир Соловьев.Владимир Соловьев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Любопытно, что полпред Якушев не стал спорить с этим мнением. Он лишь заметил, что ведет активную работу по патриотическому воспитанию. Напомним, что Владимир Соловьев не в первый раз критикует уральцев. Несколько лет назад он назвал столицу Среднего Урала — «городом бесов». Тогда в Екатеринбурге проходили протесты против строительства храма Святой Екатерины.