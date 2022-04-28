Xbox и Bethesda анонсировали крупную летнюю презентацию
Сегодня, 17:00 Вадим Карасев
Как известно, в этом году не будет мероприятия E3, но это не мешает отдельным компаниям проводить свои онлайн-презентации. Microsoft объявила, что проведет трансляцию Xbox & Bethesda Games Showcase в этом году 12 июня, начнется она в 20:00 по московскому времени.
Заявлено, что в рамках шоу игроков ждут «потрясающие игры от Xbox Game Studios, Bethesda и партнеров по всему миру». Мероприятие будет транслироваться более чем на 30 языках, пока без уточнения на каких.
Посмотреть трансляцию можно будет в разных соцсетях Xbox:
YouTube.com/Xbox
Twitch.tv/Xbox
Twitch.tv/XboxASL
Twitter.com/Xbox
Facebook.com/Xbox
TikTok.com/@Xbox
По материалам: newxboxone