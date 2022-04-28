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Xbox и Bethesda анонсировали крупную летнюю презентацию

Xbox и Bethesda анонсировали крупную летнюю презентацию


Как известно, в этом году не будет мероприятия E3, но это не мешает отдельным компаниям проводить свои онлайн-презентации. Microsoft объявила, что проведет трансляцию Xbox & Bethesda Games Showcase в этом году 12 июня, начнется она в 20:00 по московскому времени.

Заявлено, что в рамках шоу игроков ждут «потрясающие игры от Xbox Game Studios, Bethesda и партнеров по всему миру». Мероприятие будет транслироваться более чем на 30 языках, пока без уточнения на каких.

Посмотреть трансляцию можно будет в разных соцсетях Xbox:



YouTube.com/Xbox



Twitch.tv/Xbox



Twitch.tv/XboxASL



Twitter.com/Xbox



Facebook.com/Xbox



TikTok.com/@Xbox
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По материалам: newxboxone

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