Жених экс-солистки «Тату» Лены Катиной борется с онкологией

Певица Лена Катина после развода вновь встретила любимого человека. Однако, Дмитрию Спиридонову приходится бороться с рецидивом рака щитовидной железы. Несколько лет назад Дмитрию Спиридонову поставили страшный диагноз — рак щитовидной железы. К счастью, лечение оказалось удачным и у мужчины наступила ремиссия. Однако недавно болезнь вновь напомнила о себе. В конце марта 39-летний Дмитрий Спиридонов опубликовал снимок, который серьезно встревожил подписчиков. В кадре предприниматель появился с бритой головой. «У вас рак? Выздоравливайте! Вся жизнь еще впереди», — писали пользователи.Лена Катина и Дмитрий Спиридонов Оказалось, что опасения не беспочвенны. У Дмитрия действительно случился рецидив, об этом он сообщил в Telegram-канале. К счастью, лечение проходит удачно, и мужчина стремительно идет на поправку. «Я опять поимел онкологию. Был утром в больнице, прекрасная новость — маркеров у меня больше нет. Ресницы и брови отрастают. Настроение с каждым днем лучше. Я так боялся флешбэка 2014 года, когда впервые с этим столкнулся. Я так переживал, что это вернется вновь. Вернулось. Но я победил. И еще раз убедился, человеческий мозг может все. И, естественно, современная медицина», — написал бизнесмен. Справиться с тяжелой ситуацией Дмитрию помогла возлюбленная — Лена Катина. Сегодня мужчина написал большой пост, в котором выразил теплые слова в ее адрес. Он признался, что только певица помогла ему победить недуг.Лена Катина - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) «Единственная девушка, прекрасная мама, любимая женщина, ради которой я буду жить. И это мой смысл. Я нашел свое счастье, семью и поддержку. Заметил поздно, но понял, что я искал не там, а прилетело оттуда откуда не ждал. И я счастлив. Люблю своего рыжика. Всю ее прекрасную семью. И я так счастлив. Счастлив как никогда. Я забыл это чувство. И спасибо тебе, Леночка, в бескрайнюю веру в меня, как никто в меня не верил и не поддерживал, даже иногда родная мама. Благодаря тебе я отпустил множество обид. Ты вдохновляешь меня на постоянно работать над собой не потому что так нужно, а потому что я так хочу, хочу быть любимым и счастливым. Благодарен судьбе за тебя», — поделился Спиридонов. Дмитрий отметил, что у него случилась глобальная переоценка ценностей. Теперь мужчина не боится жизненных невзгод, главное — чтобы Катина была рядом.Лена Катина и Дмитрий Спиридонов - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ «Деньги, власть, призвания — ни что по сравнению с теми обнимашки, чувствами и институтом семьи, который ты мне открыла, потому что я этого достоин и просто так, ни за что. Это настолько до слез трогает, что я иногда боюсь тебя потерять. Но я не боюсь делать все, чтобы этого не произошло. Мой мир удивителен, впервые жизни он принят любящей женщиной таким какой он есть. И я больше не боюсь и не стесняюсь, и благодаря тебе Леночка я понял, это не я странный, это люди вокруг все странные. А нужные и искренние люди, нас догонят. А злые и завистливые никогда нас не догонят. Люблю», — заключил он.