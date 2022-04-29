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18 бедолаг, которые ощутили на себе поцелуи солнца, и им это явно не понравилось

18 бедолаг, которые ощутили на себе поцелуи солнца, и им это явно не понравилось

Лето не за горами. Время отпусков дарит удивительную возможность вдоволь понежиться на солнышке и как следует отдохнуть. Однако ласковые, солнечные прикосновения могут доставить массу неприятностей, если потерять бдительность и не обезопасить свою кожу от влияния ультрафиолета. Неровный загар, ожоги, покраснения — эти проблемы гарантировано подпортят отдых каждому, кто посмеет бросить вызов солнцу. Мы собрали самые любопытные фото бедолаг, которые осмелились сделать это и потерпели грандиозное фиаско.

Это провал

Пытаюсь выровнять загар во время обеденного перерыва

Возможно, ему следует подумать о том, чтобы надеть футболку, чтобы выровнять загар.

Это не может быть один и тот же человек!

По крайней мере, это симметрично

Вот поэтому я не ношу купальники с вырезом!

Я просто забыл солнцезащитный крем


Не знал, что люди могут быть розового оттенка!

Вот почему не стоит носить в солнечные дни джинсы с дырками


И ты доплатила за эти дырки в своих джинсах!

Кто-то забыл свой солнцезащитный крем

Косплей на короля тигров!

Ты похож на фруктовую жевательную резинку.

Случайно заснул на солнце

Наверное, ей немного неприятно

Отличный загар

Вот что происходит, когда отправляешься на велопрогулку без надлежащей защиты от солнца

Мой друг сказал, что нанесёт солнцезащитный крем самостоятельно

Кепка теперь некоторое время будет напоминать о себе

Встретила парня, который уснул на пляже с телефоном в руке

Летние проблемы светлокожих людей

Я похож на помидор

Готов поспорить, что это очень больно!

Не носите рубашки с квадратными вырезами

Загар моей дочери похож на Патрика из «Губки Боба»

Мой приятель подумал, что нанести солнцезащитный крем полосками — хорошая идея

Здесь вы можете посмотреть на других парней и девушек, которые потерпели небольшую неудачу, пытаясь получить загар своей мечты.

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По материалам: Юмор

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