18 фотографий с коварными играми перспективы, которые легко сломают ваш мозг
Перспектива — забавная штука. Она может создавать иллюзии на фотографиях, из-за чего на снимки приходится посмотреть несколько раз, и только тогда станет ясно, что там происходит на самом деле, а что только кажется. Из-за коварной перспективы у людей и животных появляются дополнительные конечности и вторые головы, исчезают телефоны, а кто-то словно бы парит над землёй. Мы собрали для вас примеры таких снимков.
Кажется, будто iPhone исчезает
Маленькие динозавры. Хотя подождите
На секунду показалось, что это человек с головой пса
Духголовый пёс
Левитация над люком
Гигантские помидоры
Шикарная борода
Тело, парящее над ногами
Колесо кажется прозрачным
А, это рука
Двуликий
Кто-то сломал кота
Это, наверное, самая загадочная фотография из этой подборки. Здесь не только с первого, но и со второго взгляда не всё понятно. Комментаторы пришли к выводу, что тут мы имеем дело со ступенями, один из котов сидит ниже, и зритель видит только его голову. А глянцевая плитка создаёт иллюзию ровного бесконечного пространства
У нас длинные руки!
Двухголовых собак много не бывает
Четырёхрукий Майкл Бантинг из «Торонто Мэйпл Лифс»
«Торонто Мэйпл Лифс» — это профессиональный хоккейный клуб из Торонто, он играет в Национальной хоккейной лиге. А Майкл Бантинг там нападающий.
Трёхногая борзая
Модные очки
Кот с ногами
А здесь вы можете найти подборку случаев, когда реальность превратилась в сюрреалистичную картину.