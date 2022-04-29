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18 фотографий с коварными играми перспективы, которые легко сломают ваш мозг

18 фотографий с коварными играми перспективы, которые легко сломают ваш мозг

Перспектива — забавная штука. Она может создавать иллюзии на фотографиях, из-за чего на снимки приходится посмотреть несколько раз, и только тогда станет ясно, что там происходит на самом деле, а что только кажется. Из-за коварной перспективы у людей и животных появляются дополнительные конечности и вторые головы, исчезают телефоны, а кто-то словно бы парит над землёй. Мы собрали для вас примеры таких снимков.

Кажется, будто iPhone исчезает

Маленькие динозавры. Хотя подождите

На секунду показалось, что это человек с головой пса

Духголовый пёс

Левитация над люком

Гигантские помидоры

Шикарная борода

Тело, парящее над ногами

Колесо кажется прозрачным

А, это рука

Двуликий

Кто-то сломал кота

Это, наверное, самая загадочная фотография из этой подборки. Здесь не только с первого, но и со второго взгляда не всё понятно. Комментаторы пришли к выводу, что тут мы имеем дело со ступенями, один из котов сидит ниже, и зритель видит только его голову. А глянцевая плитка создаёт иллюзию ровного бесконечного пространства

У нас длинные руки!

Двухголовых собак много не бывает

Четырёхрукий Майкл Бантинг из «Торонто Мэйпл Лифс»

«Торонто Мэйпл Лифс» — это профессиональный хоккейный клуб из Торонто, он играет в Национальной хоккейной лиге. А Майкл Бантинг там нападающий.

Трёхногая борзая

Модные очки

Кот с ногами

А здесь вы можете найти подборку случаев, когда реальность превратилась в сюрреалистичную картину.

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По материалам: Юмор

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