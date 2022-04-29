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30+ студий работают над 60+ играми для Xbox — инфографика

30+ студий работают над 60+ играми для Xbox — инфографика


Подразделение Microsoft Gaming активно расширяется — количество студий сильно увеличилось за последние годы. В 2023 году летом Microsoft должна закрыть сделку по покупке Activision Blizzard, но уже сейчас издательство предписывают к бренду Xbox.

Пользователь Twitter под ником MIKauditore решил собрать инфографику, которая показывает, какое количество игр сейчас создают для Xbox команды Xbox Game Studios, Bethesda, Activsion Blizzard и партнеры издательства Xbox Game Studios Publishing. Как оказалось, таких игр больше 60 штук, если брать в расчет официально анонсированные и проекты, про которые ходят «устойчивые» слухи.


Тот же пользователь Twitter представил подобную инфографику и для Playstation — у Sony около 20 студий, которые работают над 20+ проектами.


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По материалам: newxboxone

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