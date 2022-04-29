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Антон Макарский с женой планируют уйти в монастырь

Антон Макарский с женой планируют уйти в монастырь
Актер и певец Антон Макарский и его жена Виктория намерены остаток жизни провести в монастыре, но точной даты ухода не называют. Антон и Виктория Макарские стараются соблюдать все православные традиции и постоянно развиваются в духовной сфере. Супруги послушно соблюдают пост, ходят с детьми в церковь и уже какое-то время всерьез подумывают уйти в монастырь. «Эта мысль приходит часто… Мысли и желания такие посещают, да. Мы участвовали в программе „Святыни России“. Были в таких потрясающих местах. Посетили мужской монастырь „Мило-Столобенская пустынь“. Псково-Печерский монастырь. Такая красота! Как же я туда хочу. Но пока у нас другой путь», — рассказывал Антон Макарский в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».
Антон и Виктория Макарские с детьми Пока что артисты осуществить задуманное не смогут — хотят дождаться, когда дети подрастут. Супруги воспитывают девятилетнюю Марию и шестилетнего Ивана. Своих детей Макарские просто обожают, а их появлению артисты обязаны Богу. Целых тринадцать лет супруги молились, чтобы Виктория могла подарить Антону прекрасных наследников. «С появлением детей наши отношения стали гораздо глубже! Когда перед сном заходим в детскую, где сопят самые близкие и родные люди, все недопонимания уходят куда-то очень далеко», — рассказывает Макарский в интервью для Cosmopolitan. Кстати, последние годы даже к выбору ролей он стал подходить более осознанно — участвует лишь в тех проектах, за которых будет не стыдно перед детьми.
Антон и Виктория Макарские Антон и Виктория участвовали в съемках шоу «Святыни России». В рамках передачи супруги объездили все главные паломнические места страны. Этим проектом они безумно гордятся и надеются повторить «турне», но уже вместе с наследниками. «Наши дети видели нас „в деле“ только на концертах. Мы часто берем их с собой на выступления. А показывать прошлые проекты — как-то не особо стремимся. Да и не по возрасту им это пока. К тому же, много фильмов и сериалов, в которых я снимался, как говорится, не для детских глаз…» — объяснял Макарский. Макарских не просто так считают по-настоящему идеальной парой. Они старательно избегают любых скандалов и всегда рассказывают лишь, что полностью доверяют друг другу.
Антон и Виктория Макарские с детьми В совместных интервью Виктория признавалась: конфликты в семье все-таки есть, но ничто не выходит за пределы их квартиры. Супруги считают, что выяснять отношения на публике было бы просто некрасиво по отношению к детям. Антон Макарский гордится своей женой и считает ее невероятно умной и эмпатичной. Она научила мужа обсуждать любые недовольства и решать конфликты полюбовно. «Главнокомандующий в нашей семье — Господь Бог. А решения по тем или иным жизненным вопросам принимаем вместе, прислушиваясь друг к другу», — рассказывал артист.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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