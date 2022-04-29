Биография Натальи Подольской: личная жизнь, мужья, дети, национальность, сколько лет, рост, вес (фото)

О детстве

Образование

Музыкальная карьера: начало

Фабрика звезд

Евровидение-2005

Карьера в музыке и шоу-бизнесе

личная жизнь

Участница шоу «Фабрика звезд» и конкурса «Евровидение-2005», артистка с невероятно ярким репертуаром и такой же внешностью, жена известного российского певца Преснякова-младшего, мама двоих чудесных ребятишек — все это о Наталье Подольской, чья биография интересна и насыщена.Двойняшки Наташа и Юлиана родилась в Могилеве в семье учительницы и юриста в мае 1982 года. В семье уже воспитывалась старшая девочка Танюша. А после рождения Юли и Наташи появился и младший брат Андрюшка.Семья Подольских заслуженно носила статус образцовой. Нина Антоновна занималась культурной жизнью города. В ее обязанности входила организация различных мероприятий: концертов, выставок. Учитель по образованию, она отлично справлялась с обязанностями, которые легли на ее плечи вместе с должностью управляющего выставочным залом. Юрий Алексеевич — юрист с хорошей репутацией и сотрудник известной в Могилеве адвокатской конторы. В семье Подольских всегда царило уважение и взаимопонимание, а дети воспитывались в любви. Не удивительно, что все четверо выросли достойными людьми и добились немалого.Двойняшки Юлиана и Наташа оказались абсолютными противоположностями по характеру и нраву. Тихая Юля предпочитала спокойные игры, рисование, Наташа же постоянно демонстрировала свои вокальные данные. При чем сольные концерты были продолжительными и достаточно громкими. Петь она начала очень рано: первое незапланированное выступление состоялось в детском садике. Тогда малышка покорила сердца воспитателей песней «По Дону гуляет казак молодой». Малышке на тот момент было всего 3 года.Родители уже тогда понимали, что Наташин талант необходимо развивать. Так в возрасте девяти лет она попала в коллектив «Радуга» — профессиональную студию-театр. К 10 годам девочка уже закончила школу фортепьяно, что открыло ей дорогу еще в одну студию при Могилевском лицее музыки и хореографии. Вместе с этим коллективом девочка гастролировала в Польше, Бельгии и Германии.Еще будучи ребенком, Подольская отличилась и выиграла несколько Гран-при: на родине «Магутны Божа» и «Зорная ростань», а на польском фестивале «Golden Fest».Несмотря на выдающиеся вокальные данные, Наталья Подольская все же планировала пойти по стопам отца. В 2004 году она стала выпускницей Белорусского института права. По образованию девушка дипломированный юрист, окончила заведение с отличием — красным дипломом.Параллельно Подольская училась в Московском институте современного искусства. Наташе очень повезло: певческое мастерство она проходила у известной эстрадной певицы, богини лирического сопрано Тамары Миансаровой.Будучи ребенком, Наталья Подольская много гастролировала: в ее биографии есть отметка об ансамбле «Дубль V». С 12 лет девочка была солисткой и в этом амплуа объездила всю территорию родной Беларуси, а со временем ансамбль стали приглашать в Европу, Германию.В 1999 году Наташа приняла участие в крупнейшем европейском фестивале ретро-музыки «Золотой шлягер». Молодая певица заняла первое место и получила довольно крупное денежное вознаграждение. Но больше порадовала девушку ее растущая популярность, ведь именно этот фестиваль транслировался телекомпанией ОРТ.2002 год принес молодой перспективной певице двойной успех и популярность за границей. Подольская приняла участие в фестивале эстрадной музыки и международном конкурсе детских талантов «Славянский базар». Проводимый традиционно в Витебске, этот фестиваль дал возможность познакомиться с народными и культурными деятелями из Беларуси, России и Украины. В этом же году Подольская получила несколько номинаций за участие в фестивале «Universetalent Prague 2002». В свою копилку наград из Праги Наталья привезла номинации «Лучший певец» и «Лучшая песня».После такого прорыва Подольская заинтересовала нескольких продюсеров, но контракт заключила с Игорем Каминским. Благодаря многолетнему опыту и связям Игорь стремительно развивал карьеру Подольской, за короткое время сделав из малоизвестной провинциальной вокалистки знаменитость.В 2003 году Подольская получила интересное предложение от Великобритании: именно эта страна хотела, чтобы певица представляла ее интересы на Евровидении-2004. К сожалению, сделка не состоялась: по правилам конкурса певица могла представлять только Беларусь.В 2008 году Наталья Подольская окончательно переехала в Россию и получила гражданство этой страны. С этого времени она начала прикладывать еще больше усилий для реализации своего потенциала в шоу-бизнесе.В 2002 году в России стартовал необычный и новый по своему формату проект «Фабрика звезд». Реалити-шоу и музыкальная телепрограмма развлекательного характера была создана для поддержки молодых и малоизвестных исполнителей. Наталья Подольская попала в пятый сезон проекта в 2004 году.Шоу собирало действительно интересных и перспективных певцов и артистов, не все выдерживали конкуренцию, выбывая на разных этапах. «Фабрика звезд» свела Наталью Подольскую с известным композитором и влиятельным продюсером Виктором Дробышем. Под его руководством молодая певица не только заняла одно из призовых мест, но и успела параллельно записать и выпустить пластинку.В 2005 году на Евровидении в Киеве Наталья Подольская представила Россию и заняла 15 место, набрав всего 57 баллов. Песня «Nobody Hurt No One» была написана Mary Susan Applegate — автором более полутысячи релизов, песен и текстов. Она вызвала противоречивые мнения: часть рассмотрела в тексте пацифистские нотки, а кто то увидел антиамериканский настрой. Но низкие рейтинги, скорее всего, были связаны с тем, что записанная еще в марте 2005 года песня практически не транслировалась и не раскручивалась на каналах России.Образ Подольской на Евровидении — работа Натальи Пилат, известного дизайнера и художника по одежде.Результаты конкурса расстроили и молодую певицу и ее продюсеров. На тот момент Наталья сотрудничала с Виктором Дробышем и Игорем Каминским. На фоне неудовлетворительных результатов конкурса между продюсерами время от времени возникали перепалки, что не лучшим образом отразилось на продуктивности сотрудничества и карьерном росте. В конце концов Подольская решила разорвать контракт с Каминским, что привело к судебным разбирательствам. Наталье удалось выиграть суд и избежать выплаты внушительных сумм.В 2011 году стартовал новый проект «Фабрика звезд. Возвращение». Он значительно отличался от тех шоу, которые были изначально. Между собой конкурировали уже состоявшиеся звезды, исполнители, которые много лет назад получили шанс именно здесь, в Звездном доме. Конечно же Наталья тоже принимала участие в шоу, где прекрасно спела в дуэте со Стасом Пьехой.В 2013 году профессиональная копилка Подольской пополнилась новой песней «Сердечко» и альбомом «Интуиция». В 2014 году была презентована композиция «Там, далеко», а уже в следующем году был отснят клип.В 2018 году сингл «Проиграл» собрал миллионную аудиторию всего за месяц. У Натальи довольно много песен, которые она исполнила вместе со своим супругом Владимиром Пресняковым-младшим.Довольно активную позицию заняла Подольская и в шоу-бизнесе. Поклонники с удовольствием наблюдали исполнительницу в таких проектах, как «Две звезды», «Цирк со звездами» , «Лед и пламень». Актерский талант Подольской не остался незамеченным в шоу «Точь-в-точь», где молодая исполнительница прекрасно вживалась в роли советских и зарубежных звезд.В этом году Наталья Подольская активно участвует в проекте «Маска», согласно условиям которого загримированные участники исполняют известные хиты зарубежных и российских звезд. Задача жюри — угадать, кто скрывается под маской. Подольская в костюме осьминога успешно дошла до 6-го выпуска программы.Сегодня Наталья Подольская счастлива в браке со своим законным супругом — известным российским исполнителем Владимиром Пресняковым. Для Натальи важен факт законных супружеских отношений: она долго оставалась в статусе гражданской жены, но признает, что всегда хотела узаконить брак.Первая встреча и личное знакомство будущих супругов произошло еще в 2005 году. Накануне Владимир завершил бракоразводный процесс с Еленой Ленской, а Наталья вышла из отношений с продюсером Игорем Каминским. Оба не были готовы к новым любовным авантюрам. Тем не менее спустя пару лет они все же стали парой и даже сыграли шуточную свадьбу в Лас-Вегасе. Законными их отношения стали в 2010 году. А спустя пять лет в семье появился первенец — сын Артем. В октябре 2020 года Наталья подарила Владимиру второго сына — Ивана.Семейная пара на удивление крепкая. В соцсетях и прочих источниках информации о них практически нет сплетен, слухов о недостойном поведении, ссорах, изменах. Пара не скрывает личную жизнь: Наталья с удовольствием делится своей биографией, фото детей, рассказами о семейных ценностях и советами для сохранения мира и любви в доме. Недавно супруги прошли обряд венчания, считая, что такое благословение еще больше укрепит их союз.Наталья Подольская по прежнему остается интересной для своих поклонников, не скрывая биографию, возраст, рост, вес, планы на будущее. Она активно ведет свой блог и с удовольствием делится с подписчиками своей творческой и личной жизнью.