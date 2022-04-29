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Богатый финикийский некрополь в Испании впервые найден вдали от моря

Богатый финикийский некрополь в Испании впервые найден вдали от моря

Во время работ по модернизации водопровода в городе Осуна на юге Испании был обнаружен финикийский некрополь V–IV веков до нашей эры. До сих пор подобные некрополи археологи находили на побережье страны, вокруг древней финикийской колонии Кадис. Осуна же находится вдали от моря, примерно в 87 километрах к востоку от Севильи.

Археологическое исследование памятника выявило восемь известняковых склепов с лестницами и входными атриумами. Это захоронения элиты, беспрецедентные для внутренних районов финикийской Испании. Ведущий археолог Марио Дельгадо охарактеризовал находку как очень важную и очень неожиданную. «Чтобы найти некрополь финикийской и карфагенской эпохи с такими характеристиками — с восемью гробницами, атриумами и лестницами, — вам придется отправиться на Сардинию или даже в сам Карфаген, — сказал он. — Мы ожидали, что можем найти остатки времен Римской империи, поэтому были удивлены, когда обнаружили эти структуры, высеченные в скале, — гипогеи [подземные своды] — прекрасно сохранившиеся под римскими слоями».

Финикийцы заселили южную Испанию примерно в 800 г. до н. э., вскоре после основания финикийской крупнейшей колонии — Карфагена. Они приступили к эксплуатации богатых месторождений олова, золота и серебра и расширили свои торговые сети. Торговля металлами и другими товарами сделала финикийские поселения на территории нынешней Андалусии чрезвычайно процветающими. Археологи считают, что богатые гробницы, найденные на побережье, строились для династий судовладельцев, управлявших финикийской торговлей.

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По материалам: polit.ru

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