Борис Джонсон — биография: личная жизнь премьер-министра, национальность, семья, дети (фото)

Происхождение, детство, юность

Журналистская деятельность

Политическая карьера

Личная жизнь

Этого взлохмаченного блондина можно часто наблюдать на телевизионных экранах. На первый взгляд он не производит положительного впечатления из-за своей шевелюры, которая далека от аккуратной прически. Но, если почитать его биографию и узнать побольше о Борисе Джонсоне, мнение начинает меняться.Место рождения известного сегодня политика Бориса Джонсона — город Нью-Йорк. Его биография и происхождение очень любопытны. Когда он появился на свет в 1964 году, родители решили зарегистрировать его не только в Америке, но и в консульстве Великобритании, так у Бориса появилось двойное гражданство.Следует отметить, что многие его предки были довольно известны: среди них король Великобритании Георг Второй, внучатая племянница жены Тютчева Мария-Луиза фон Пфеффель и внучка Арну Ривьера, знаменитого шахматиста.В жилах Джонсона намешено много разных кровей:турецкая;еврейская;английская;черкесская;французская.Данный факт часто становится предметом его шуток, он и сам часто путается и говорит, что у него не кровь, а плавильный котел. Кроме этого, его прадед в правительстве последнего визиря Османской империи трудился какое-то время министром иностранных дел, а дед работал в Европейской комиссии, защищая права человека. Отец был политиком и журналистом, а мать — художницей. Всего у супругов было четыре наследника, двое мальчиков и две девочки. Из-за работы отца семье пришлось часто переезжать, они жили в разных местах — Вашингтоне, Оксфорде, Эксмуре и др.Борис отличался тихим нравом и старательным характером, но жить полноценной жизнью мешала глухота, поэтому ему пришлось перенести несколько хирургических операций. В друзьях он особо не нуждался, их ему заменяли сестры и братья. В начальную школу пошел в Брюсселе, затем семья перебралась в Англию, где Борис продолжил образование в школе-пансионе в Сассексе. За время учебы он овладел французским, древнегреческим языками и латынью. Одним из увлечений мальчика было регби.Когда ему исполнилось 13, он принял решение отказаться от католицизма и стал посещать англиканскую церковь. Прилежный ученик постоянно получал грамоты, отличался интеллектом, за что стал королевским стипендиатом и получил право обучаться в элитной школе в Беркшире. Несмотря на то что он показывал себя как эксцентричного и самодовольного подростка, постоянно опаздывал на уроки, его знание классической литературы было выше всяких похвал. Кроме этого, он редактировал школьную газету и был секретарем в школьном дискуссионном клубе.Когда Борис стал студентом Оксфорда (курса литературной классики) в 1983 г, на него сразу обратили внимание: он был неординарной личностью, имел крупное телосложение и косматую прическу. Студенты часто напивались и куражились по полной, устраивали в ресторанах дебоши, били посуду, окна, крушили мебель. Как ни странно, владельцы особо не беспокоились по этому поводу, т. к. всегда приходил чей-нибудь дворецкий и рассчитывался за нанесенный ущерб. Еще одно увлечение юношей заключалось в натирании бронзовых памятников, в частности одной их части — причинного места. Интересно, что в этой компании были Дэвид Кэмерон (экс-премьер-министр Великобритании) и Чарльз Спенсер (брат принцессы Дианы).Университет издавал сатирический журнал, Джонсон принимал участие в его редактуре. Позднее его выбрали президентом старейшего и самого престижного студенческого сообщества, которое называлось «Оксфордский Союз».Про Джонсона пишут многие журналисты, каждый по своему излагает о нем данные, но однозначно можно сказать, что у Бориса очень интересная биография, а предки имели разные национальности со стороны обоих родителей.После окончания университета Борис начал свою карьеру в известной на весь мир газете — The Times, куда его устроил отец. Но работа у него не заладилась из-за фальшивого интервью: после публикации разгорелся скандал и начинающий журналист был уволен. Между тем, его писательство не было лишено таланта. Его взяли на работу в Daily Telegraph, брюссельское издание, здесь его статьи пользовались большой популярностью, среди них были темы:Почему Европа должна регулировать длину презервативов.Брюссель нанимает нюхателей, чтобы европейский навоз пах одинаково.Улитки — это рыбы, считает Европейский союз.Всем очень нравился его неординарный взгляд на многие вещи, например, в стихотворении об Эрдогане (президент Турции) он намекнул на зоофилию, за что получил награду. В течении шести лет Джонсон приобретал опыт на провокационных текстах, в конце концов ему предложили должность заместителя редактора в Daily Telegraph. Далее он работал в The Spectator редактором и готовился к первым парламентским выборам.Репутация человека, который обличал чиновников, помогла ему выиграть выборы, после чего он заболел неврозом и попал в госпиталь. Врачи посоветовали побольше ездить на велосипеде и заниматься бегом. Сегодня уже можно сказать, что велосипед стал для него основным транспортом.После победы на парламентских выборах Борис четко понял, что народ обращает внимание не на профессиональных политиков, а на ярких личностей. Во время выступлений он старался говорить просто и использовать жаргонные слова, казаться своим в доску парнем. Так, в 2004 году он заявил, что у жены грудь станет больше, а шанс купить новый BMW возрастет во много раз, если проголосовать за консерваторов.Любовница Джонсона Петронелла Уайатт чуть не подпортила ему карьеру: ее беременность оказалась неудачной и у нее произошел выкидыш. Второй раз Борис заставил ее сделать аборт. Несмотря на то что в данной ситуации из него можно было вить веревки, она согласилась. А еще одна близкая подруга слушать его не стала и вопреки указаниям все-таки родила дочку. Джонсону откреститься от нее не удалось, после анализа ДНК отцовство пришлось признать.В 2005 году он стал министром образования, а ушел с этого поста в 2007 году с целью баллотироваться в мэры Лондона от партии консерваторов. После того как Борис стал мэром (в 2008 г.), он пообещал своим избирателям избавить столицу от преступности и искоренить пробки. Обещание свое он выполнил. Криминальных элементов стало меньше, а велосипедных дорожек больше. Местные жители прозвали муниципальные велосипеды «Boris bikes», русским мигрантам эта идея тоже понравилась, они назвали двухколесный транспорт «борисопедами».К чести Бориса стоит отметить, что он и сам отправлялся на работу в мэрию не на машине, а на велосипеде. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, будучи актером и снявшийся в сериале «Слуга народа» в роли президента, скопировал такой метод передвижения. Но в реальной жизни, к сожалению, им не воспользовался.Джонсон приобрел репутацию эксцентричного мэра, этим он и нравился лондонцам. Он не только говорил, но и делал. Организация Олимпиады в 2012 году в Лондоне заслуживает всяческих похвал, несмотря на конфуз. Борис решил удивить публику и проехать на подвесном тросе, но все получилось не так гладко. Систему заклинило и мэр, облаченный в шлем, держа в руках национальные флажки, повис в воздухе на высоте 45 м. Эксклюзивные фотографии захотели получить десятки человек, они бросились к официальному лицу, чтобы сделать снимки. Спустя некоторое время трос заработал и мэр благополучно опустился на землю. Данный случай мог расстроить кого угодно, но только не Джонсона. Он получил еще больше очков. Еще один неординарный поступок он совершил с сыном одного банкира: чтобы поддержать бездомных, они вдвоем заночевали рядом с Собором Святого Павла.По мнению политологов, Джонсон занимается саморекламой, причем с завидной маниакальностью. Они обратили внимание даже на его волосы, которые он якобы специально приводит в полный беспорядок перед тем, как выступить на публике.А чего стоят его скандальные фразы! Например, про Трампа он сказал, что тот не в своем уме, а Обама — частично кениец. Русского президента он тоже не обошел стороной. Джонсон не раз показывал любовь ко всему русскому, но затем стал ярым русофобом. Это произошло после того, как на Западе начался тренд на антироссийскую риторику. Свои плоды это принесло: в 2019 году Бориса Джонсона избрали премьер-министром Великобритании, а спустя год по его инициативе страна покинула Евросоюз.У Бориса Джонсона, исходя из его биографии, была насыщенная личная жизнь, у некоторых женщин от него рождались дети. Он вступил в первый брак с Аллегрой Мостин-Оуэн, девушкой аристократического происхождения, в 1987 году, но спустя шесть лет они расстались. Следующей женой стала Марине Уилер, политик и подруга детства, у них родилось четверо детей — две дочери и два сына. Счастливый отец старался уделять детям побольше времени, несмотря на загруженность на работе. Интересно, что своим чадам он даже посвятил стихи и издал поэтический сборник. После долгих лет совместной жизни в 2018 году семья распалась.Будучи женатым человеком, Борис сумел обзавестись внебрачной дочерью, ее мать — искусствовед Хелен Макинтайр. Данный факт вызвал в обществе большой резонанс и оказал негативное влияние на репутацию консерватора. Сегодня Джонсон опять семейный человек, его избранница — Кэрри Саймондс в 2020 году, весной родила ему сына. Пара узаконила отношения в 2021 году, 29 мая. Церемония была тайной, на ней присутствовало всего 30 человек.Интересные факты:Однажды, когда Джонсон ехал на велосипеде с работы, он заметил группу подростков, которые напали на женщину. Это была Фрэнни Армстронг, кинодокументалистка. Испугав их громким криком, Борис погнался за ними, прихватив арматуру. Затем вернулся и проводил женщину домой. По ее словам, политику, которую проводил Джонсон, она не поддерживала, но после этого случая поменяла свое мнение.Во время уборки территории у реки Пул Борис трудился вместе с волонтерами. В резиновых сапогах и с пакетом в руках он поскользнулся и упал в воду. Соратники помогли ему выбраться, а сам мэр нисколько не огорчился.Еще одна поездка на велосипеде была не столь героична. Как-то летом его упрекнул водитель такси, что служба Uber отбирает хлеб у водителей черных кэбов, а Джонсон никак этому не припятствует. Тогда Борис ответил, что ему следует заткнуться и умереть, но можно и в другом порядке.Во время визита в Токио Борис играл в регби с японскими детьми и сбил с ног десятилетнего мальчика. Когда игра закончилась, он спросил у ребенка, как тот себя чувствует, и попросил прощения.Борис Джонсон, вне всякого сомнения, является интересной и талантливой личностью. Как ни удивительно, его экстравагантная прическа и неординарные высказывания привлекают многих избирателей. Несмотря на то что в юности он слыл балагуром и совершал вместе со своими друзьями неблаговидные поступки, Борис сумел сделать политическую карьеру и добиться многого в жизни.