Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок рассказал, как Римаса Туминаса подставили со скандальным интервью

Вадим Карасев

Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок в беседе с изданием "Собеседник" назвал фейковой распространившуюся в сети аудиозапись, на которой бывший худрук театра Вахтангова Римас Туминас резко высказывается о россиянах и критикует российское правительство.

Вскоре после инцидента Туминас покинул Россию: как рассказал в одном из интервью спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, причиной отъезда стали угрозы семье режиссера, оставшейся в Литве. Также в СМИ появились новости о его увольнении из Театра им. Вахтангова.

Как заявил Крок, Туминаса подставили:Не хочется тиражировать эту гадость. Это фейк и провокация, сделанная человеком, который вместе с Римасом учился в ГИТИСе на одном курсе. И он позволил себе вот такую гадость — опубликовать этот фейк. Этот псевдорежиссер Сергей Герман, который ходил к нам, охал, ахал, просил, чтобы ему дали поставить спектакль. Но мы изначально знали, что он очень плохой режиссер. И вот этот человек решил сейчас, в это смутное время, отомстить Римасу. Теперь этот фейк он продает на разные телеканалы и в интернете. Многим не дает покоя огромный вклад Туминаса в культуру России.

Крок также добавил, что Туминас не бросил театр, но не может исполнять обязанности худрука по состоянию здоровья — уже несколько лет режиссер борется с раком и вынужден периодически ложиться в больницу на обследование и лечение на два-три месяца. Театр Туминас не бросал, мы через день с ним созваниваемся. Он общается с артистами по Zoom, дает им замечания по итогам репетиций, спектаклей и так далее. Сейчас он находится в отпуске в Литве.

Ситуацию прокомментировали в соцсетях.

Вот и развязка со скандальным псевдоразговором с Римасом Туминасом. Знаете, "шестая колонна" местами страшнее "пятой". Не талантливые, агрессивные люди с повадками хейтеров из инсты вроде как с "правильными" лозунгами опаснее иных врагов,

— написали в телеграм-канале "Закулиска".

Римас Туминас — российский и литовский театральный режиссер, с 2007 года — художественный руководитель Театра им. Вахтангова. На счету Туминаса — множество успешных спектаклей, а его постановки "Война и мир", "Улыбнись нам, Господи" и другие с аншлагом прошли не только в России, но и за рубежом.

Ксения Смирнова