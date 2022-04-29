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Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок рассказал, как Римаса Туминаса подставили со скандальным интервью

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок рассказал, как Римаса Туминаса подставили со скандальным интервью

Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок в беседе с изданием "Собеседник" назвал фейковой распространившуюся в сети аудиозапись, на которой бывший худрук театра Вахтангова Римас Туминас резко высказывается о россиянах и критикует российское правительство.

Вскоре после инцидента Туминас покинул Россию: как рассказал в одном из интервью спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, причиной отъезда стали угрозы семье режиссера, оставшейся в Литве. Также в СМИ появились новости о его увольнении из Театра им. Вахтангова.

Как заявил Крок, Туминаса подставили:Не хочется тиражировать эту гадость. Это фейк и провокация, сделанная человеком, который вместе с Римасом учился в ГИТИСе на одном курсе. И он позволил себе вот такую гадость — опубликовать этот фейк. Этот псевдорежиссер Сергей Герман, который ходил к нам, охал, ахал, просил, чтобы ему дали поставить спектакль. Но мы изначально знали, что он очень плохой режиссер. И вот этот человек решил сейчас, в это смутное время, отомстить Римасу. Теперь этот фейк он продает на разные телеканалы и в интернете. Многим не дает покоя огромный вклад Туминаса в культуру России.

Крок также добавил, что Туминас не бросил театр, но не может исполнять обязанности худрука по состоянию здоровья — уже несколько лет режиссер борется с раком и вынужден периодически ложиться в больницу на обследование и лечение на два-три месяца.  Театр Туминас не бросал, мы через день с ним созваниваемся. Он общается с артистами по Zoom, дает им замечания по итогам репетиций, спектаклей и так далее. Сейчас он находится в отпуске в Литве.

Ситуацию прокомментировали в соцсетях.

Вот и развязка со скандальным псевдоразговором с Римасом Туминасом. Знаете, "шестая колонна" местами страшнее "пятой". Не талантливые, агрессивные люди с повадками хейтеров из инсты вроде как с "правильными" лозунгами опаснее иных врагов,

— написали в телеграм-канале "Закулиска".

Римас Туминас — российский и литовский театральный режиссер, с 2007 года — художественный руководитель Театра им. Вахтангова. На счету Туминаса — множество успешных спектаклей, а его постановки "Война и мир", "Улыбнись нам, Господи" и другие с аншлагом прошли не только в России, но и за рубежом.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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