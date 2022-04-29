DUSK на Xbox Series X может работать в 469 FPS

Вадим Карасев





Игра DUSK, которая вышла в Steam еще в 2018 году, а в 2021 году добралась до Switch, скоро должна появиться и на приставках Xbox. Разработчик проекта Дэвид Шимански в Twitter сообщил, что сейчас занимается оптимизацией игры до Xbox.

По словам Дэвида, благодаря тому времени, которое разработчики затратили на оптимизацию порта Switch, версия для Xbox в основном работает по принципу «подключи и играй». При этом, Дэвид сказал, что игра DUSK на Xbox Series X выдает 469 FPS в таком режиме. Однако, разработчики приняли решение заблокировать частоту на Xbox Series X на уровне в 120 FPS.

DUSK — это ретро-шутер, который был хорошо воспринят игроками после релиза, у проекта «Крайне положительные» отзывы в Steam. На данный момент нет точной информации, когда проект выйдет на Xbox.

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