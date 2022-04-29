ЕЭК обнулила ввозные пошлины на бумагу для печати

17:19 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Минцифры

ЕЭК обнулила ввозные пошлины на бумагу для полиграфической продукции. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры. Речь идет о мелованной бумаге, картоне и другой импортной продукции для печати, решение будет действовать шесть месяцев.

Предполагается, что мера поддержит полиграфическую и издательскую отрасли, а также сдержит рост цен на газеты и журналы за счет уменьшения себестоимости готовой продукции.

Напомним, ранее главы крупнейших российских типографий обратились с открытым письмом в Правительство и Минцифры с просьбой поддержать издателей. Из-за нарушения поставок необходимых материалов в России может встать полиграфическая отрасль, и миллионы людей лишатся возможности получать традиционные газеты и журналы, предупредили они.





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В Министерстве успокоили: в России достаточно бумаги для печатной отрасли, дефицита не ожидается. Кроме того, по данным министерства, около 80 процентов производимой в стране бумаги для печати ранее отправлялось на экспорт, поэтому редакции не заметят санкций Запада.

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