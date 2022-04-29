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Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games Showcase

Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games Showcase


Xbox и Bethesda вчера анонсировали крупное совместное игровое шоу, которое пройдет 12 июня 2022 года. В рамках мероприятия игроков ожидает масса интересных анонсов, подробности о ранее представленных проектах и, возможно, некоторые сюрпризы.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в Twitter заявил, что он в восторге от подготовки к шоу, чувствуя себя «фанатом, который пробрался на сцену»:

Подготовка к мероприятиям, проведение времени со студиями за просмотром демо/анонсов/сценариев – одна из самых веселых частей этой работы. Я чувствую себя фанатом, который пробрался за сцену и наблюдает, как создается шоу. Я не могу дождаться 6/12, чтобы показать потрясающую работу стольких талантливых команд.

Напомним, что в этом году E3 не состоится, и отдельные игровые команды намерены провести свои онлайн-трансляции.

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По материалам: newxboxone

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