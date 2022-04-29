Филипп Киркоров оказал Асти поддержку в трудные времена

Асти рассказала о помощи певца Филиппа Киркорова. 31-летняя Анна Дзюба (Asti) поблагодарила Филиппа Киркорова за поддержку. 54-летний артист оказался рядом со звездой в трудный для нее период. Исполнительница хита «Феникс» начала сольную карьеру полгода назад. После распада своего дуэта Artik & Asti с Артемом Умрихиным певице понадобилось время для того, чтобы встать на ноги. Несколько месяцев Анна приходила в себя. В конце марта она записала с Филиппом Киркоровым песню «Хобби». Дзюба призналась, что именно певец помог ей преодолеть сложный этап в жизни. «Я была в очень тяжелом моральном состоянии, после того как ушла из группы. Единственным человеком, с которым хотела тогда пообщаться, спросить совета, как мне всё пережить, был Филипп», — сказала поп-дива. Она созвонилась с Киркоровым, после чего приехала к нему в гости. Артисты проговорили весь вечер. Бывший муж Аллы Пугачёвой с пониманием отнесся к проблеме подруги. «Он мне рассказал огромное количество своих историй — сердечных, профессиональных, как артиста, когда тоже был в подобной ситуации, переживал, что его забудут. Когда несколько месяцев живешь без сцены, начинаешь думать, что больше никому не нужен, — у меня было именно такое ощущение, я была раздавлена», — пояснила исполнительница.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Народный артист России не только поделился личным опытом, но и дал ценное наставление популярной девушке. «Киркоров произнес слова, которые я буду помнить всегда: «Девочка моя, ты гениальна, твой голос невозможно забыть. Не бойся. Всё будет хорошо»», — рассказала певица. Она показала актеру фильма «Любовь в большом городе» демоверсии будущих песен. Анна призналась Филиппу, что давно мечтала записать с ним дуэт. Неожиданно Киркоров согласился. Текст для совместного трека написал автор «Грустного дэнса» Дима Лорен. «Я попросила положить в основу реальную ситуацию: как с разбитым сердцем, без сил и надежды пришла за советом к своему старшему другу. А у него уже всё прожито — боль, предательство, он счастлив и при этом остается любящим и мудрым. И я хочу получить ответ, как вылечить свою душу, как перебинтовать раны, как жить дальше», — сказала Asti. Через три дня Дима принес трек артистам. По словам певицы, все трое «всплакнули». «Филипп, правда, такой же спокойный, — утешая тебя, он не обманывает, чтобы тебе стало легче, а искренне говорит те слова, которые тебе нужны как воздух», — добавила Дзюба в беседе со «СтарХитом».