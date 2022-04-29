ФСБ задержала готовившего теракт в Карачаевске
10:13 Автор: Варвара Комарова
Источник: ТАСС
В Карачаево-Черкесии задержан сторонник террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*, который готовил теракт на объектах органов власти и правопорядка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Как поясняют в спецслужбах, задержанный в Карачаевске намеревался устроить теракт по указанию зарубежного эмиссара ИГ.
По месту жительства террориста изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также иные материалы, изобличающие его преступные намерения. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.
В этом месяце ФСБ также пресекла попытку теракта Черкесске, где были задержаны трое граждан России, ведущих его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков ИГ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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