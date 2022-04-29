Голикова призвала не допустить вспышки COVID-19 после праздников

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

21:29 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Важно не допустить подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией после майских праздников. На это указала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оперштаба накануне длинных выходных. передает РИА «Новости».

Важно предпринять все необходимые профилактические меры, чтобы обезопасить граждан, указала она. В этой связи вице-премьер поручила главам регионов обеспечить работу системы здравоохранения в праздники и соблюдение всех профилактических мероприятий, особенно в местах массового скопления людей.

Голикова также считает необходимым увеличить охват вакцинацией против COVID-19.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что наиболее распространенным штаммом COVID-19 в России стал «стелс-омикрон», доля которого составляет 95-100 процентов.

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