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Голикова призвала не допустить вспышки COVID-19 после праздников

Голикова призвала не допустить вспышки COVID-19 после праздников

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


21:29  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Важно не допустить подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией после майских праздников. На это указала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оперштаба накануне длинных выходных. передает РИА «Новости».

Важно предпринять все необходимые профилактические меры, чтобы обезопасить граждан, указала она. В этой связи вице-премьер поручила главам регионов обеспечить работу системы здравоохранения в праздники и соблюдение всех профилактических мероприятий, особенно в местах массового скопления людей.

Голикова также считает необходимым увеличить охват вакцинацией против COVID-19.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что наиболее  распространенным штаммом COVID-19 в России стал «стелс-омикрон», доля которого составляет 95-100 процентов.

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#коронавирус

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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