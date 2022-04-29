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Игорь Бутман рассказал, как получил гражданство США

Игорь Бутман рассказал, как получил гражданство США
60-летний музыкант Игорь Бутман имеет дойное гражданство. Саксофонист прожил  в Штатах 9 лет. Игорь Бутман не последовал примеру некоторых коллег по цеху и не стал покидать Россию, хотя мог бы сделать это без труда, поскольку давно имеет два гражданства. Американский паспорт музыкант получил еще в 80-х годах, когда эмигрировал в Штаты вслед за возлюбленной по имени Айлин. В итоге в США саксофонист прожил девять лет, а потом вернулся на родину. Однако до сих пор Бутман часто летает Америку, где у него осталось много друзей и поклонников. Артист заявил, что, несмотря на сложную ситуацию в мире, он намеревается и дальше оставаться гражданином США и, если его пригласят, выступит даже перед президентом Джо Байденом. По словам музыканта, он не видит причин отказываться от американского паспорта, да никто и не просил его о подобном шаге.
Игорь Бутман с женой Анной «Если бы я выбрал политическую карьеру, то, конечно, я должен был отказаться от гражданства, которое получил, когда уехал в Америку из СССР после женитьбы на гражданке США. При этом даже тогда я оставался гражданином СССР»,  — уточнил артист. К слову, Бутман уже несколько лет состоит в партии «Единая Россия», но и во фракции его никогда не критиковали за второй паспорт, ведь получил он его по личным мотивам, а теперь использует во время путешествий по миру. Кроме того, Бутману нравится в Штатах, поскольку у американцев и русских, по его мнению, «много общего», пишет News.ru. Наверняка вскоре Бутман отправится в США вместе с молодой женой – 28-летней Анной Львовой, являющейся по совместительству его помощницей. Музыкант около двух лет состоял в отношениях с избранницей, а в марте решился на третий брак. Пара устроила шикарную свадьбу в столице, куда пригласила многих отечественных звезд.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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