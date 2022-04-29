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Игорь Николаев встал на сторону сбежавшей Пугачевой

Игорь Николаев встал на сторону сбежавшей Пугачевой
Певец Игорь Николаев тепло высказался о Примадонне. Композитор в «Телеграме» красиво и без всяких оскорблений заступился за свою давнюю подругу, певицу Аллу Пугачеву. Как отметил Игорь Николаев, он и его семья свидетельствуют свою любовь и искреннюю симпатию к друзьям, замечательной семейной паре — Алла Пугачева и Максим Галкин.
Игорь Николаев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Каждый раз, находясь в их гостеприимном доме и принимая их в своем, мы наслаждались общением и их любовью друг к другу. Центр их семейной вселенной — это Гарик и Лиза, прекрасные, скромные и талантливые дети. Я с огромной радостью принял предложение стать крестным отцом Лизочки, обожаю Гарика и желаю этой прекрасной дружной семье счастья, здоровья и благополучия, где бы они ни находились! Наша семья вас любит, и конечно, с нетерпением ждем встречи!», сказал Игорь Николаев. Ранее после высказываний телеведущей Маргариты Симоньян за Аллу Пугачеву заступилась певица Лайма Вайкуле. А вот другие звезды промолчали. Не нашлась, что сказать даже старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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