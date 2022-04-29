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Инвесторы Activision Blizzard одобрили слияние с Microsoft

Инвесторы Activision Blizzard одобрили слияние с Microsoft


Microsoft и Activision Blizzard готовят необходимые документы для слияния. Помимо различных вопросов, связанных с антимонопольным законодательством, сделка требует одобрения продажи компании. Ранее совет директоров Activision Blizzard одобрил слияние, а сегодня был опубликован пресс-релиз с решением инвесторов по данному вопросу.

Согласно пресс-релизу Activision Blizzard, акционеры поддержали слияние с Microsoft. В отчете отмечается, что за одобрение сделки проголосовало 98% акционеров. Генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик следующим образом прокомментировал решение акционеров:

Сегодня подавляющее большинство наших акционеров проголосовали за то, что мы разделяем уверенность в том, что вместе с Microsoft мы будем в еще лучшем положении, создавая большую ценность для наших игроков. Сделка дает еще большие возможности для наших сотрудников и продолжает наше стремление стать вдохновляющим примером гостеприимного, уважительного и инклюзивного рабочего места.

Напомним, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard планируется быть закрытой к лету 2023 года.

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По материалам: newxboxone

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