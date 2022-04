Эти 4 игры раздадут бесплатно по Games With Gold на Xbox в мае

Вадим Карасев





Сегодня стало известно о списке игр, которые Microsoft с партнерами раздаст подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate в мае. Как обычно, игроков ждут 4 проекта — два по обратной совместимости, плюс два с поколения Xbox One. Напомним, что игры с Xbox 360 и первого Xbox, полученные по Games With Gold, принадлежат игрокам, а игры с Xbox One — нет.

Следующие 4 игры дадут по программе Games With Gold в мае игрокам на приставках Xbox:

Yoku’s Island Express: 1-31 маяThe Inner World – The Last Wind Monk: 16 мая — 15 июняHydro Thunder Hurricane: 1-15 маяViva Piñata Party Animals: 16-31 маяWatch this video on YouTube