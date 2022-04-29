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Кабмин уточнил правила строительного контроля

Кабмин уточнил правила строительного контроля

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Мария Соколова



По решению кабмина будут проводить строительный контроль при возведении объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения. Такое постановление правительства от 20 апреля 2022 года № 712 вступает в силу 29 апреля.

В документе определили случаи, когда будут проводить строительный контроль по решению правительства. Такими проверками займутся федеральные органы власти или подведомственные им государственные бюджетные или автономные учреждения. Контролю подлежит строительство или ремонт объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства федерального значения, если его полностью или частично финансируют за счет средств федерального бюджета и если сметная стоимость такого объекта выше 2 миллиардов рублей.

Законы, вступающие в силу с 29 апреля


Также планируют контролировать возведение объектов транспортной инфраструктуры регионального, межмуниципального или местного значения, если сметная стоимость такого строительства превышает 500 миллионов рублей.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.



#строительство


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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