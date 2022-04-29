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Клара Новикова разговаривает сама с собой

Клара Новикова разговаривает сама с собой
Актриса Клара Новикова рассказала о своих проблемах. Артистка, родившаяся в Киеве, призналась, что давно не была в родных местах. Дело в том, что юмористке запретили въезд на Украину из-за гастролей в Крыму. Клара Новикова мечтает в ближайшем будущем поехать на Украину, чтобы навестить могилы родителей. 75-летняя юмористка заявила, что ее сердце находится в России, а душа принадлежит стране, в которой появилась на свет. Звезда искренне не понимает, как ей «разделиться». «Меня восемь лет не пускали на родительские могилы, из-за того, что была на гастролях в Крыму. Моя ближайшая подруга ухаживала за могилами. Я хочу иметь право приехать к маме и папе. Это моя Родина. Как мне себя поделить. Мое сердце здесь, а душа там. Как мне разделить сердце и душу», — вздыхает артистка в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Клара Новикова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В Киеве у Клары Борисовны много друзей и знакомых. Звезда пытается им сейчас помочь, но у нее не получается. «Я спрашиваю, как они там. Может, им гроши нужны, а я не могу перевести, понимаете?!» — рассказала Новикова о своих переживаниях. Телеведущая пробует сконцентрироваться на творчестве, однако не выходит. К слову, и дети на сто процентов не могут поддержать Клару Борисовну в нелегкое время. «Я часто бываю «в себе», сама с собой. Я 24 часа не могу «кувыркаться». Но в уединении не всегда хорошо. Иногда я наливаю себе бокал вина, сама с собой поговорю. Я даже иногда не знаю, кому позвонить, чтобы выйти из этого состояния. Я боюсь на кого-то свои проблемы перенести, мне не хочется никого погружать в это. Я же взрослый человек — мне есть о чем подумать… Я скучаю по детям, а у них нет времени столько, сколько бы я от них хотела. У них своя жизнь», — заключила знаменитость.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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